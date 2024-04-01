Актуальні чоловічі стрижки: трендові варіанти 2024 року

При виборі встрижки 2024 року простежується тендеція до природності.

Вдало підібрана стрижка залишається ключовим елементом стилю як для жінок, так і для чоловіків. Останнім вона надає більш солідного вигляду та додає впевненості. Однак, насамперед - це вираження своєї індивідуальності.

Про актуальні чоловічі стрижки - розповідаємо далі.

Актуальні техніки чоловічих стрижок

2024 року важливо, щоб образ в цілому вийшов завершеним. Багато чого залежить від довжини та форми. Для цього потрібно продумати розташування проділу, наявність чубчика, визначитися з довжиною волосся в зоні скронь і на потилиці.

Ще кілька важливих факторів:

Текстура . Кільки сезонів поспіль у тренді залишаються текстуровані стрижки. За допомогою неоднорідно оформлених пасм можна тонкому і позбавленому густоти волоссю надати об’єму, приховати проблему пасм, що рідшають.

. Кільки сезонів поспіль у тренді залишаються текстуровані стрижки. За допомогою неоднорідно оформлених пасм можна тонкому і позбавленому густоти волоссю надати об’єму, приховати проблему пасм, що рідшають. Багатошаровість. Цей тренд популярний не лише в одязі, але й в зачісці. Утім, підійде він на волосся середньої та довгої довжини.

Чоловіча стрижка

Природні лінії. У моду повертаються більш м’які переходи. Натомість на другий план відходять чіткі контури, вигнуті скроні, чітко окреслена лінія росту волосся.

Водночас при виборі чоловічої стрижки важливо враховувати форму обличчя, тип волосся, спосіб життя та індивідуальні особливості зовнішності.

Чоловічі стрижки на коротке волосся

Бокс

Стрижка "Бокс" - чудовий варіант для тих, хто не любить довго вовтузитися біля дзеркала. Приведення волосся до ладу займе мінімум часу і зусиль. При цьому, важливо лише своєчасно оновлювати стрижку у перукаря.

Стрижка "Бокс"

Бокс легко впізнати за короткою верхівкою – не більше 4 см. Ця довжина поступово переходить у голені скроні й потилицю. М’які та природні переходи невимушено і натурально підкреслюють контур голови.

Стрижка "Бокс"

Різновидом цієї стрижки є напівбокс. Його головна відмінність – більш природний перехід від короткого волосся до довгого.

Стрижка "Бокс"

Мілітарі

Назва зачіски пішла від зовніщнього вигляду солдатів різних армій. Зачіска пасує молодим людям з мужньою щелепою і широкими вилицями, також пасує чоловікам у віці. За допомогою цієїзачіски можна приховати і рідке волосся. Особливість стрижки – ультракоротка довжина по всій голові.

Британка

Стрижка очікувано походить родом з Британії. І не лише в ній, але в інших країнах залишається популярноювже не перший сезон. Її особливість - характерний довгий чубчик. Волосся на маківці подовжене, а з боків прибирається повністю. Якщо ви раніше носили стрижку без чубчика і зважилися на британку, будьте готові виділяти трохи більше часу на укладку, ніж зазвичай.

Стрижка "Британка"

Крім того, для догляду за зачіскою варто прибрати модельовану пасту. Цей стайлінговий продукт полегшить процес догляду, дасть змогу щодня додавати образу якусь родзинку.

Цезар

Це класичний варіант, який може бути прямої або напівкруглої форми. Ця стрижка має кілька модифікацій:

Цезар із чубчиком.

Текстурований цезар.

Стрижка "Цезар"

Офісний цезар.

Короткий цезар.

Стрижка "Цезар"

Варіантів чоловічих стрижок є безліч.

Чоловічі стрижки на середнє волосся

Серфера

Ця стрижка ідеально підійте чоловікам з кучерявим волоссям. Її характерні ознаки – подовжене каре з філіруванням. В укладанні слід застосовувати стайлінгові продукти, які забезпечують ефект вологого волосся.

"Пучок"

Головні риси зачіски – максимальна довжина на маківці та поголені скроні з потилицею. Довгі пасма збираються у високий хвіст. Такий стиль пасує чоловікам із круглим обличчям, оскільки візуально допомагає скорегувати риси.

Каскад

Стрижку придумав британський стиліст Vidal Sassoon в середині минулого століття. Її техніка полягає в тому, що волосся стрижуть шарами, водночас верхні пасма коротші за нижні.

Стрижка "Каскад"

Каскад має ефектний вигляд на молодих хлопцях з кучерявим і в’юнким волоссям.

Стрижка "Каскад"

Раніше ми розповідали, як обрати оптимальну чоловічу стрижку.

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