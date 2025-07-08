Белокрылка на огороде: как избавиться от вредителя за одну обработку

Как уничтожить белокрылку

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Чем опасна белокрылка на огороде

Белокрылка — это маленькая белая бабочка, которая на первый взгляд кажется совсем безвредной. Однако, когда эти насекомые распространяются в больших количествах, они представляют серьезную угрозу для всех растений на грядках и участках.

Во-первых, белокрылки высасывают сок из растений, что приводит к их ослаблению. Во-вторых, продукты их жизнедеятельности, оставаясь на листьях и стеблях, становятся идеальной средой распространения сажистого гриба. Этот гриб, в свою очередь, закупоривает устьица на листьях, в результате чего растения перестают дышать и испарять влагу. Это значительно задерживает их развитие, а в тяжелых случаях может привести к полной гибели. Именно поэтому важно немедленно принимать меры по уничтожению белокрылки, как только вы заметили ее появление на своих участках.

Как избавиться от белокрылки за одну обработку: эффективный препарат

Как отмечают эксперты, еще 10-15 лет назад не существовало эффективных средств для полного уничтожения белокрылки, но с появлением такого препарата как «Теппики» ситуация изменилась. Этот препарат позволяет всякий раз, когда появляется вредитель, уничтожать его за одну обработку.

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Для приготовления рабочего раствора необходимо взять 4 г препарата «Теппики» на 10 литров воды. Важно использовать именно 4 грамма из оригинальной упаковки. Поскольку оригинальная упаковка препарата очень большая (500 г), они фасуют его по 4 грамма в отдельные емкости, чтобы дачникам с небольшими участками было удобно использовать необходимую дозу.

Обязательно добавьте любой прилипач к рабочему раствору. Прилипач очень важен по нескольким причинам. Во-первых, если вы возделываете капусту, прилипач абсолютно необходим, поскольку ее поверхность отражает водный раствор. Во-вторых, прилипач позволяет рабочему раствору «Теппики» лучше распространяться по листовой поверхности и удерживает препарат дольше.

Особенности действия препарата «Теппики», дополнительные рекомендации

Срок ожидания после обработки препаратом «Теппики» составляет две недели.

Не стоит ожидать, что белокрылка осыплется сразу после обработки. Она может еще день-два летать, хотя и постепенно исчезнет в течение двух-трех дней. вредителя, включая последующие поколения.

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Если ваш участок невелик, 4 грамма препарата можно разделить на две части, используя по 2 грамма на 5 литров воды.

Во время обработки капусты, кроме «Теппики» и прилипача, специалисты советуют обработать капусту мочевиной (20 г мочевины на 10 литров воды) для того, чтобы капуста лучше развивалась после обработки.

Важно не спутать повреждения от белокрылки с другими вредителями. Дыры на листьях, это могут быть следами гусеницы, которую вовремя не заметили. Для борьбы с гусеницей эксперты рекомендуют использовать препарат «Амплиго», который является эффективным средством против совки, хлопчатобумажной совки и других гусениц. Кстати, «Теппики» также может оказаться полезным в борьбе против трипса и паутинного клеща.

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