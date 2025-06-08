Как бороться с белокрылкой

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Все наверняка знают белокрылку, вредителя, опасного для многих растений — огурцов, помидоров, салатов, декоративных культур. Особенно опасна белокрылка для капусты. Колонии мелких бабочек питаются соками растений и через несколько недель могут уничтожить урожай полностью.

Белокрылка откладывает яйца с обратной стороны листа растения. За всю жизнь одна самка способна отложить до 130 яиц, личинки, появляющиеся питающимися соками растения. Вредители не только портят внешний вид культуры, но и, что самое главное, лишают растение питательных веществ, замедляют фотосинтез растений. А бабочки переносят возбудителей опасных заболеваний. Насекомые размножаются при температуре до 24°C, а при температуре ниже +10°C — погибают.

Чаще причиной появления и распространения белокрылки является высокая температура и повышенная влажность. Белокрылка появляется чаще в закрытом грунте, чем в открытом, в сгущенных посадках, из-за плохой вентиляции воздуха, из-за слабого иммунитета растений, когда растение вместо полива опрыскивают.

Народные методы борьбы с белокрылкой:

Безвредный для капусты — сбор вредителей вручную.

Личинки можно сбивать водой из поливочного шланга.

Бороться с белокрылкой можно с помощью других насекомых, поедающих белокрылку. Например, завести на участке солнышко или энкарзию.

Можно использовать специальные фотозащитные сетки с мелкими ячейками, которые предотвращают попадание бабочки на растение.

Народные средства борьбы с белокрылкой

Приготовить раствор золы. Один стакан пепла настоять в трех литрах кипятка трое суток, опрыскивать один раз в 10 дней.

Раствор нашатырного спирта – одну 1 ст. л. аммиака добавить в одно ведро воды. Применять не чаще раза в месяц. Аммиак содержит много азота, который будет накапливаться в почве и растении.

Зато еженедельно можно обрабатывать уксусным раствором — на десять л воды добавить 50 мл яблочного уксуса и 30 г мыльной стружки.

100 г луковых или чесночных стрелок измельчают в блендере, помещают в герметично закрытую емкость, настаивают семь дней. Перед опрыскиванием к настойке добавляют 5 л воды. Возделывают один раз в две недели. Опрыскивать можно как растения, так и самую почву.

Табачным раствором можно опрыскивать как для лечения капусты, так и для профилактики. Две сост. табака растворяют в 1 л воды. Для профилактики опрыскивают один раз в 15 суток, для лечения опрыскивают каждый день в течение трех дней.

Тертое хозяйственное мыло растворяют в воде в соотношении 1:6. Обрабатывают один раз в 10 дней таким образом — губкой наносят раствор на листья с изнаночной стороны.

Действенным является такой раствор: в одном литре теплой воды растворить две ст. л моющего средства шесть ст. л соды и две ч. л йода, размешать, добавить 10 л воды и хорошо опрыскивать.

Народные методы обычно хорошо работают на поражение небольших площадей. Если поражения масштабны, следует использовать химические средства борьбы с белокрылкой.

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