Что будет, если в тесто добавить водку: уловки опытных хозяек

Если крепкое спиртное добавить к тесту, что будет с выпечкой

Опытные пекари знают, что водка – это важный ингредиент, который можно добавлять в тесто, чтобы выпечка заиграла по-новому.

Для чего добавлять водку в тесто

Благодаря быстрому испарению спирта при низких температурах тесто насыщается кислородом, поэтому выпечка становится более пышной и вкусной.

Тесто, в котором содержится водка, поднимается быстрее и лучше.

Дрожжевое тесто становится еще более пышным, а дрожжевое – легким.

Выпечка долго не сохнет и не черствеет, если добавить в тесто немного спирта.

Пироги и кексы лучше пропекаются и выглядят ровно, аппетитно.

Хрустящая выпечка, например, хворост, получается еще более хрустящей.

Для сладкой выпечки можно использовать ром или коньяк, а в других случаях – водку.

Как добавлять водку к тесту

В расчете на 1 кг теста можно добавлять от одной чайной до одной столовой ложке крепкого алкогольного напитка.

В дрожжевое тесто водку добавляют к уже поднявшейся опаре вместе с яйцами и маслом перед засыпанием муки.

В бездрожжевое тесто водку влить при замешивании и дать настояться.

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