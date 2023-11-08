Что будет, если в тесто добавить водку: уловки опытных хозяек

Если крепкое спиртное добавить к тесту, что будет с выпечкой
Опытные пекари знают, что водка – это важный ингредиент, который можно добавлять в тесто, чтобы выпечка заиграла по-новому.
Для чего добавлять водку в тесто
- Благодаря быстрому испарению спирта при низких температурах тесто насыщается кислородом, поэтому выпечка становится более пышной и вкусной.
- Тесто, в котором содержится водка, поднимается быстрее и лучше.
- Дрожжевое тесто становится еще более пышным, а дрожжевое – легким.
- Выпечка долго не сохнет и не черствеет, если добавить в тесто немного спирта.
- Пироги и кексы лучше пропекаются и выглядят ровно, аппетитно.
- Хрустящая выпечка, например, хворост, получается еще более хрустящей.
Для сладкой выпечки можно использовать ром или коньяк, а в других случаях – водку.
Как добавлять водку к тесту
В расчете на 1 кг теста можно добавлять от одной чайной до одной столовой ложке крепкого алкогольного напитка.
В дрожжевое тесто водку добавляют к уже поднявшейся опаре вместе с яйцами и маслом перед засыпанием муки.
В бездрожжевое тесто водку влить при замешивании и дать настояться.
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