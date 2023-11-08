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Що буде, якщо в тісто додати горілку: хитрощі досвідчених господинь

Автор
Ганна НосоваГанна Носова
Дата публікації
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363
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Що буде, якщо в тісто додати горілку: хитрощі досвідчених господинь

Для чого в тісто додають спиртне

Якщо міцне спиртне додати до тіста, що буде з випічкою

Досвідчені  пекарі  знають, що горілка - це важливий  інгредієнт, який можна додавати в тісто, щоб випічка заграла по-новому. 

Для чого додавати горілку у тісто

  • Завдяки швидкому випаровуванню спирту за низьких температур тісто насичується киснем, тому випічка стає пишнішою та смачнішою.
  • Тісто, в якому міститься горілка, підіймається швидше і краще. 
  • Дріжджове тісто стає ще більш пишним, а бездріжджове - легшим.
  • Випічка довше не сохне і не черствіє, якщо додати в тісто трохи спирту.
  • Піроги та кекси краще пропікаються і мають рівний, апетитний вигляд.
  • Хрустка випічка, наприклад, хмиз, виходять ще хрусткішою.

Для солодкої випічки можна використовувати ром або коньяк, а в інших випадках - горілку. 

Як додавати горілку до тіста

В розрахунку на 1 кг тіста можна додавати від однієї чайної  до однієї столової ложки міцного алкогольного напою.

В дріжджове тісто горілку додають до опари, що вже піднялася, разом з яйцями та маслом перед засипанням борошна. 

У бездріжджове тісто горілку влити при замішуванні та дати настоятися.

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Дата публікації
Перегляди
363
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