Що буде, якщо в тісто додати горілку: хитрощі досвідчених господинь

Якщо міцне спиртне додати до тіста, що буде з випічкою

Досвідчені пекарі знають, що горілка - це важливий інгредієнт, який можна додавати в тісто, щоб випічка заграла по-новому.

Для чого додавати горілку у тісто

Завдяки швидкому випаровуванню спирту за низьких температур тісто насичується киснем, тому випічка стає пишнішою та смачнішою.

Тісто, в якому міститься горілка, підіймається швидше і краще.

Дріжджове тісто стає ще більш пишним, а бездріжджове - легшим.

Випічка довше не сохне і не черствіє, якщо додати в тісто трохи спирту.

Піроги та кекси краще пропікаються і мають рівний, апетитний вигляд.

Хрустка випічка, наприклад, хмиз, виходять ще хрусткішою.

Для солодкої випічки можна використовувати ром або коньяк, а в інших випадках - горілку.

Як додавати горілку до тіста

В розрахунку на 1 кг тіста можна додавати від однієї чайної до однієї столової ложки міцного алкогольного напою.

В дріжджове тісто горілку додають до опари, що вже піднялася, разом з яйцями та маслом перед засипанням борошна.

У бездріжджове тісто горілку влити при замішуванні та дати настоятися.

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