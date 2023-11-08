Що буде, якщо в тісто додати горілку: хитрощі досвідчених господинь

Якщо міцне спиртне додати до тіста, що буде з випічкою
Досвідчені пекарі знають, що горілка - це важливий інгредієнт, який можна додавати в тісто, щоб випічка заграла по-новому.
Для чого додавати горілку у тісто
- Завдяки швидкому випаровуванню спирту за низьких температур тісто насичується киснем, тому випічка стає пишнішою та смачнішою.
- Тісто, в якому міститься горілка, підіймається швидше і краще.
- Дріжджове тісто стає ще більш пишним, а бездріжджове - легшим.
- Випічка довше не сохне і не черствіє, якщо додати в тісто трохи спирту.
- Піроги та кекси краще пропікаються і мають рівний, апетитний вигляд.
- Хрустка випічка, наприклад, хмиз, виходять ще хрусткішою.
Для солодкої випічки можна використовувати ром або коньяк, а в інших випадках - горілку.
Як додавати горілку до тіста
В розрахунку на 1 кг тіста можна додавати від однієї чайної до однієї столової ложки міцного алкогольного напою.
В дріжджове тісто горілку додають до опари, що вже піднялася, разом з яйцями та маслом перед засипанням борошна.
У бездріжджове тісто горілку влити при замішуванні та дати настоятися.
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