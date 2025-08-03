Что делать, если нашли куриное яйцо возле дома: народные приметы, которые не стоит игнорировать

Если нашли яйцо у дома / © www.freepik.com/free-photo

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По народным приметам яйцо, лежащее под порогом, у ворот или прямо на тропе к дому, считается магическим знаком. Наши предки были убеждены, что это может быть не до добра, хотя иногда это считалось хорошей приметой.

Яйцо у дома: хороший знак или предупреждение

Яйцо у дверей или порога. В народе считалось, что яйцо под порогом это признак чужого вмешательства. Такой предмет часто использовали в ритуалах на несчастья, болезни и ссоры в семье.

Яйцо во дворе или огороде. Это может быть знак прироста, плодородия или прибыли, особенно если рядом есть собственные куры. Но когда это место не предназначено для птиц, следует быть осторожными, потому что народные приметы указывают на возможную попытку испортить ваше благосостояние.

Яйцо со следами крови или трещинами. Такие находки чаще всего связывают с отрицательной энергетикой, порчей и завистью. В народе говорили: «Яйцо с трещиной — трещина в доме». То есть возможны конфликты или большие потери.

Что делать, если нашли яйцо у дома

Не берите голыми руками. Всегда используйте тряпку, палочку или перчатки, не следует допускать прямого контакта.

Не заносите яйцо в дом. По поверью, можно таким образом занести в дом ту энергию, которая заложена в предмете — хорошую или плохую.

Избавьтесь от яйца. Лучше всего закопать подальше от дома, выбросить в проточную воду реки или ручья. В селах иногда сжигали яйцо, читая молитву «Отче наш».

Очистите двор. Обойдите дом с зажженной свечой, окропите вход святой водой, а на ночь оставьте у порога горсть соли.

Прочтите защитную молитву. Например, «Псалом 90» или молитву «К Ангелу-Хранителю».

Когда найденное яйцо — это хороший знак

Если вы нашли яйцо возле гнезда, которое свила курица где-то в углу двора, это может быть предвестием прибыли, хороших новостей или рождения ребенка. В таких случаях его даже оставляли, считая хорошим знаком.