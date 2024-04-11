Что можно, а что запрещено делать на Вознесение Господне

Вознесение Господне: что можно, а что запрещено делать в этот день

Вознесение Господне – один из 12 главных церковных праздников.

Вознесение Господне празднуют на 40 день после Воскресения Иисуса Христа. 2024 года христиане восточного обряда в Украине празднуют Пасху 5 мая, а западного — 31 марта. Поэтому, соответственно, Вознесение Господне будут праздновать 13 июня (9 мая).

Христиане верят, что после чудесного воскресения Иисус находился на земле 40 дней и давал ученикам свои последние уроки. После этого Христос простился с апостолами и вознесся на небеса.

Светлый праздник Вознесения Господня имеет множество обычаев и традиций. Рассказываем, что можно делать на Вознесение, чтобы праздник принес Божье благословение.

Что нужно делать на Вознесении

В этот день паломники со всего мира едут в монастырь на гору Елеон – там находится камень с отражением ноги Христа, из которого Бог вознесся на небо.

Можно пойти в храм на литургию и помолиться – в этот день Иисус выслушивает все просьбы.

Разрешено поминать усопших, ставить свечу за упокой души.

Считается, что в этот день по улицам в последний раз ходит Господь под видом нищего, поэтому на Вознесение обязательно подают милостыню.

К празднику пекут специальное обрядовое печенье – вознесенскую лестницу, как символ Вознесения Иисуса на небеса. "Перекладин" на печенье-лестнице должно быть семь — по количеству небес.

К празднику, украинцы, равно как на Троицу. украшают дом зеленью и свежими травами.

По церковному уставу на Вознесение нет поста, поэтому после службы собираются за праздничным столом.

На Вознесение Господне христиане приветствуют друг друга "Слава Иисусу Христу!". На что нужно ответить "Навики Слава!".

Что нельзя делать на Вознесение Господне

В этот день запрещается:

Ругаться, спорить, скандалить, злословить.

Выполнять работу по дому, как то убирать, стирать, шить,

Заниматься тяжелой работой, сеять, копать и т.п.

Плакать и расстраиваться, думать о плохом.

Выбрасывать мусор и плевать на улицы.

Нельзя отказывать в подаянии.

На Вознесение Господне нельзя устраивать венчание.

День нужно провести спокойно и в хорошем настроении.

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