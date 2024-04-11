Что можно, а что запрещено делать на Вознесение Господне

Вознесение Господне: что можно, а что запрещено делать в этот день
Вознесение Господне – один из 12 главных церковных праздников.
Вознесение Господне празднуют на 40 день после Воскресения Иисуса Христа. 2024 года христиане восточного обряда в Украине празднуют Пасху 5 мая, а западного — 31 марта. Поэтому, соответственно, Вознесение Господне будут праздновать 13 июня (9 мая).
Христиане верят, что после чудесного воскресения Иисус находился на земле 40 дней и давал ученикам свои последние уроки. После этого Христос простился с апостолами и вознесся на небеса.
Светлый праздник Вознесения Господня имеет множество обычаев и традиций. Рассказываем, что можно делать на Вознесение, чтобы праздник принес Божье благословение.
Что нужно делать на Вознесении
В этот день паломники со всего мира едут в монастырь на гору Елеон – там находится камень с отражением ноги Христа, из которого Бог вознесся на небо.
- Можно пойти в храм на литургию и помолиться – в этот день Иисус выслушивает все просьбы.
- Разрешено поминать усопших, ставить свечу за упокой души.
- Считается, что в этот день по улицам в последний раз ходит Господь под видом нищего, поэтому на Вознесение обязательно подают милостыню.
- К празднику пекут специальное обрядовое печенье – вознесенскую лестницу, как символ Вознесения Иисуса на небеса. "Перекладин" на печенье-лестнице должно быть семь — по количеству небес.
- К празднику, украинцы, равно как на Троицу. украшают дом зеленью и свежими травами.
- По церковному уставу на Вознесение нет поста, поэтому после службы собираются за праздничным столом.
- На Вознесение Господне христиане приветствуют друг друга "Слава Иисусу Христу!". На что нужно ответить "Навики Слава!".
Что нельзя делать на Вознесение Господне
В этот день запрещается:
- Ругаться, спорить, скандалить, злословить.
- Выполнять работу по дому, как то убирать, стирать, шить,
- Заниматься тяжелой работой, сеять, копать и т.п.
- Плакать и расстраиваться, думать о плохом.
- Выбрасывать мусор и плевать на улицы.
- Нельзя отказывать в подаянии.
- На Вознесение Господне нельзя устраивать венчание.
День нужно провести спокойно и в хорошем настроении.
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