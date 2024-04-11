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Що можна, а що заборонено робити на Вознесіння Господнє

Що можна, а що заборонено робити на Вознесіння Господнє

Вознесіння Господнє: традиції та заборони

Вознесіння Господнє: що можна, а що заборонено робити цього дня.

Вознесіння Господнє – одне з 12 головних церковних свят.

Вознесіння Господнє святкують на 40-й день після Воскресіння Ісуса Христа. 2024 року в Україні християни східного обряду святкують Великдень 5 травня, а західного – 31 березня. Тому, відповідно, Вознесіння Господнє святкуватимуть 13 червня (9 травня).

Християни вірять, що після чудесного воскресіння Ісус 40 днів перебував на землі та давав учням свої останні уроки. Після цього Христос попрощався з апостолами та вознісся на небеса.

Світле свято Вознесіння Господнє має багато звичаїв і традицій. Розповідаємо, що потрібно робити на Вознесіння, щоб свято принесло Боже благословення.

Що потрібно робити на Вознесіння

Цього дня паломники з усього світу їдуть до монастиря на гору Єлеон – там розташований камінь з відбитком ноги Христа, з якого Бог вознісся на небо.

  • Можна піти до храму на літургію і помолитися – цього дня Ісус вислуховує всі прохання.
  • Дозволено поминати покійних, ставити свічку за упокій душі.
  • Вважається, що Господь цього дня востаннє ходить вулицями під виглядом жебрака, тому на Вознесіння обов'язково подають милостиню.
  • До свята печуть спеціальне обрядове печиво – вознесенські драбини, як символ Вознесіння Ісуса на небеса. "Перекладин" на печиві-драбині має бути сім – за кількістю небес.
  • До свята українці так само, як на Трійцю, прикрашають оселю зеленню та свіжими травами.
  • За церковним статутом на Вознесіння немає посту, тому після служби збираються за святковим столом.
  • На Вознесіння Господнє християни вітаються "Слава Ісусу Христу!", на що треба відповідати "Навіки Слава!".

Що не можна робити на Вознесіння Господнє

Цього дня забороняється:

  • Лаятися, сперечатися, скандалити, лихословити.
  • Виконувати роботу по дому, як-то прибирати, прати, шити.
  • Займатися важкою роботою, сіяти, копати тощо.
  • Плакати й засмучуватися, думати про погане.
  • Викидати сміття та плювати на вулиці.
  • Відмовляти в милостині.
  • Влаштовувати вінчання.

День потрібно провести у спокої та гарному настрої.

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