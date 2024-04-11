Що можна, а що заборонено робити на Вознесіння Господнє

Вознесіння Господнє: що можна, а що заборонено робити цього дня.

Вознесіння Господнє – одне з 12 головних церковних свят.

Вознесіння Господнє святкують на 40-й день після Воскресіння Ісуса Христа. 2024 року в Україні християни східного обряду святкують Великдень 5 травня, а західного – 31 березня. Тому, відповідно, Вознесіння Господнє святкуватимуть 13 червня (9 травня).

Християни вірять, що після чудесного воскресіння Ісус 40 днів перебував на землі та давав учням свої останні уроки. Після цього Христос попрощався з апостолами та вознісся на небеса.

Світле свято Вознесіння Господнє має багато звичаїв і традицій. Розповідаємо, що потрібно робити на Вознесіння, щоб свято принесло Боже благословення.

Що потрібно робити на Вознесіння

Цього дня паломники з усього світу їдуть до монастиря на гору Єлеон – там розташований камінь з відбитком ноги Христа, з якого Бог вознісся на небо.

Можна піти до храму на літургію і помолитися – цього дня Ісус вислуховує всі прохання.

Дозволено поминати покійних, ставити свічку за упокій душі.

Вважається, що Господь цього дня востаннє ходить вулицями під виглядом жебрака, тому на Вознесіння обов'язково подають милостиню.

До свята печуть спеціальне обрядове печиво – вознесенські драбини, як символ Вознесіння Ісуса на небеса. "Перекладин" на печиві-драбині має бути сім – за кількістю небес.

До свята українці так само, як на Трійцю, прикрашають оселю зеленню та свіжими травами.

За церковним статутом на Вознесіння немає посту, тому після служби збираються за святковим столом.

На Вознесіння Господнє християни вітаються "Слава Ісусу Христу!", на що треба відповідати "Навіки Слава!".

Що не можна робити на Вознесіння Господнє

Цього дня забороняється:

Лаятися, сперечатися, скандалити, лихословити.

Виконувати роботу по дому, як-то прибирати, прати, шити.

Займатися важкою роботою, сіяти, копати тощо.

Плакати й засмучуватися, думати про погане.

Викидати сміття та плювати на вулиці.

Відмовляти в милостині.

Влаштовувати вінчання.

День потрібно провести у спокої та гарному настрої.

Читайте також: