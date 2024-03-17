Чтобы полотенца снова стали мягкими и пушистыми, попробуйте этот лайфхак

Мягкое, пушистое махровое полотенце — именно таким хочется завернуться после душа или ванны. Хозяйки знают, что со временем полотенца даже после тщательной стирки теряют свои качества. Стирка в горячей воде, отжим в стиральной машинке на высоких оборотах приводит к тому, что ворс на полотенце становится грубым.

Многие выбрасывают такие полотенца и покупают новые. Но этого можно и не делать, лучше попробовать лайфгак, который, как утверждают эксперты, вернет полотенцу мягкость. Средство очень простое и, что важно, не затратное. Не нужно покупать никакую химию.

Как вернуть мягкость махровым полотенцам

Чтобы восстановить полотенца, сделать ворс снова мягким, нужен только один простой ингредиент — обычная соль. Ее не нужно засыпать в стиральную машинку. Достаточно сделать солевой раствор и замочить в нем полотенца.

Полотенца нужно постирать и замочить на час в теплом растворе соли – три ложки соли в трех литрах воды, или одна ложка соли – в одном литре воды. Затем полотенца прополоскать в теплой воде. Отжать обязательно вручную, хорошо встряхнуть перед тем, как повесить сушиться. Как говорят хозяйки, полотенце снова станет пушистым.

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