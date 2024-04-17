День ангела 17 апреля: кого и как поздравлять с именинами

17 апреля 2024 года — какой день ангела и как поздравлять с именинами — читайте в материале ТСН.ua.
Кто празднует день ангела 17 апреля
17 апреля 2024 поздравьте с именинами Адриана, Ефрема, Ивана, Михаила, Александра, Семена, Федора.
Адриан — с латинского языка имя переводится как "житель Адрии". С детства мальчик отличается особым фартом. Он добрый и искренний. Во взрослом возрасте становится сильной личностью, которая может пожертвовать своими интересами.
Ефрем — от древнееврейского имени означает "плодотворный". В детстве может быть несколько мрачным и замкнутым в себе. Во взрослом возрасте отличается независимым характером.
Иоанн — происходит от древнеиудейского имени и переводится как "Божий дар". Мальчик открыт для общения с миром, добродушен и искренний. Во взрослом возрасте становится добропорядочным и благоразумным.
Михаил — имеет древнееврейское происхождение и означает "никто не равен Богу". В детстве любознателен и незлобив. Часто неуверенный в себе. Во взрослом возрасте становится дружелюбным и талантливым.
Александр — имя древнегреческого происхождения, которое переводится как "защитник". В детстве мальчику присущи смелость и уверенность. Он произрастает у настоящего лидера, умеющего вести за собой.
Семен — древнееврейское происхождение, означает "Господь услышал". Еще в детстве мальчик отличается хорошо развитой интуицией. Он рассудителен и терпелив. Во взрослом возрасте становится несколько уязвимым и завистливым.
Федор — древнегреческое имя, которое переводится как "Божественный дар". Еще с детства он уверен в себе и своих силах, организован и целеустремлен. Во взрослом возрасте становится несколько раздражительным.
День ангела 17 апреля – душевные поздравления в прозе и стихах
В День ангела хочу пожелать, чтобы твой ангел всегда тебя оберегал и помогал тебе во всех делах твоих – домашних и рабочих, чтобы все твои начинания были воплощены в жизнь, чтобы тебя всегда сопровождали удача, процветание и успех.
***
Чтобы Ваше здоровье, как кремень было,
Чтобы счастье семейное его берегло,
Чтобы радость всегда была на пороге,
А беда в дальней и вечной дороге.
Пусть рядом с Вами Ангел Ваш летит,
Убережет Вас от беды повсюду,
Пусть несет Вам радость каждый миг,
И благодать Господня с Вами будет.
***
Поздравляю тебя от всего сердца с Днем ангела. Желаю медового счастья и сладких поцелуев, крепких объятий и верных надежд. Пусть жизнь твоя будет полна счастливыми рассветами и солнечным настроением, красивыми закатами и невероятной радостью души.
***
Мой Ангелик маленький,
Береги мое сердечко:
Не пусти греха к нему,
Чтобы не обидел я никого.
Чтобы не стало в сердце темно
Покажи, как быть вежливым!
***
Дорогой друг мой. У каждого из нас есть ангел-хранитель, и хотя никто его никогда в жизни не видел, но все равно я уверен, что он всегда находится где-то около нас. Хочу в этот радостный праздничный день пожелать тебе и твоему ангелу больше солнечных дней и радости в жизни.
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