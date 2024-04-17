День ангела 17 квітня: кого та як вітати з іменинами

17 квітня 2024 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Хто святкує день ангела 17 квітня

17 квітня 2024 року привітайте з іменинами Адріана, Єфрема, Івана, Михайла, Олександра, Семена, Федора.

Адріан — з латинської мови ім'я перекладається як "житель Адрії". Від дитинства хлопчик відрізняється особливим фартом. Він добрий та щирий. В дорослому віці стає сильною особистістю, яка може пожертвувати власними інтересами.

Єфрем — від давньоєврейського імені означає "плідний". В дитинстві може бути дещо похмурим та замкнутим у собі. В дорослому віці відрізняється незалежним характером.

Іван — походить від давньоіудейського імені і перекладається як "Божий дар". Хлопчик відкритий для спілкування зі світом, добродушний і щирий. В дорослому віці стає добропорядним і розсудливим.

Михайло — має давньоєврейське походження і означає "ніхто не рівний Богу". В дитинстві допитливий і незлобливий. Часто невпевнений у собі. В дорослому віці стає доброзичливим і талановитим.

Олександр — ім'я давньогрецького походження, що перекладається як "захисник". В дитинстві хлопчику притаманні сміливість та впевненіть. Він виростає у справжнього лідера, який вміє вести за собою.

Семен — давньоєврейське походження, означає "Господь почув". Ще в дитинстві хлопчик відрізняється добре розвинутою інтуїцією. Він розважливий і терплячий. В дорослому віці стає дещо вразливим і заздрісним.

Федір — давньогрецьке ім'я, яке перекладається як "Божественний дар". Ще від дитинства він впевнений у собі та своїх силах, організований і цілеспрямований. В дорослому віці стає дещо дратівливим.

День ангела 17 квітня — душевні привітання в прозі і віршах

День ангела 17 квітня — душевні привітання в прозі і віршах / Фото: Unsplash

У День ангела хочу побажати, щоб твій ангел завжди тебе оберігав і допомагав тобі в усіх твоїх справах – домашніх і робочих, щоб всі твої починання були втілені в життя, щоб тебе завжди супроводжували удача, процвітання і успіх.

***

Щоб Ваше здоров’я, як кремінь було,

Щоб щастя сімейне його берегло,

Щоб радість завжди була на порозі,

А лихо в далекій і вічній дорозі.

Хай поруч з Вами Ангел Ваш летить,

Убереже Вас від біди повсюди,

Нехай несе Вам радість кожна мить,

І благодать Господня з Вами буде.

***

Вітаю тебе від щирого серця з Днем ангела. Бажаю медового щастя і солодких поцілунків, міцних обіймів і вірних надій. Нехай життя твоє буде сповнене щасливими світанками і сонячним настроєм, красивими заходами і неймовірною радістю душі.

***

Мій Ангелику маленький,

Бережи моє серденько:

Не пусти гріха до нього,

Щоб не скривдив я нікого.

Щоб не стало в серці темно –

Покажи, як бути чемним!

***

Дорогий мій друг. У кожного з нас є ангел-охоронець, і хоч ніхто його ніколи в житті не бачив, але все одно я впевнений, що він завжди знаходиться десь біля нас. Хочу в цей радісний святковий день побажати тобі й твоєму ангелові побільше сонячних днів та радості в житті.

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