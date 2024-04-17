День ангела 17 квітня: кого та як вітати з іменинами

17 квітня 2024 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Хто святкує день ангела 17 квітня
17 квітня 2024 року привітайте з іменинами Адріана, Єфрема, Івана, Михайла, Олександра, Семена, Федора.
Адріан — з латинської мови ім'я перекладається як "житель Адрії". Від дитинства хлопчик відрізняється особливим фартом. Він добрий та щирий. В дорослому віці стає сильною особистістю, яка може пожертвувати власними інтересами.
Єфрем — від давньоєврейського імені означає "плідний". В дитинстві може бути дещо похмурим та замкнутим у собі. В дорослому віці відрізняється незалежним характером.
Іван — походить від давньоіудейського імені і перекладається як "Божий дар". Хлопчик відкритий для спілкування зі світом, добродушний і щирий. В дорослому віці стає добропорядним і розсудливим.
Михайло — має давньоєврейське походження і означає "ніхто не рівний Богу". В дитинстві допитливий і незлобливий. Часто невпевнений у собі. В дорослому віці стає доброзичливим і талановитим.
Олександр — ім'я давньогрецького походження, що перекладається як "захисник". В дитинстві хлопчику притаманні сміливість та впевненіть. Він виростає у справжнього лідера, який вміє вести за собою.
Семен — давньоєврейське походження, означає "Господь почув". Ще в дитинстві хлопчик відрізняється добре розвинутою інтуїцією. Він розважливий і терплячий. В дорослому віці стає дещо вразливим і заздрісним.
Федір — давньогрецьке ім'я, яке перекладається як "Божественний дар". Ще від дитинства він впевнений у собі та своїх силах, організований і цілеспрямований. В дорослому віці стає дещо дратівливим.
День ангела 17 квітня — душевні привітання в прозі і віршах
У День ангела хочу побажати, щоб твій ангел завжди тебе оберігав і допомагав тобі в усіх твоїх справах – домашніх і робочих, щоб всі твої починання були втілені в життя, щоб тебе завжди супроводжували удача, процвітання і успіх.
***
Щоб Ваше здоров’я, як кремінь було,
Щоб щастя сімейне його берегло,
Щоб радість завжди була на порозі,
А лихо в далекій і вічній дорозі.
Хай поруч з Вами Ангел Ваш летить,
Убереже Вас від біди повсюди,
Нехай несе Вам радість кожна мить,
І благодать Господня з Вами буде.
***
Вітаю тебе від щирого серця з Днем ангела. Бажаю медового щастя і солодких поцілунків, міцних обіймів і вірних надій. Нехай життя твоє буде сповнене щасливими світанками і сонячним настроєм, красивими заходами і неймовірною радістю душі.
***
Мій Ангелику маленький,
Бережи моє серденько:
Не пусти гріха до нього,
Щоб не скривдив я нікого.
Щоб не стало в серці темно –
Покажи, як бути чемним!
***
Дорогий мій друг. У кожного з нас є ангел-охоронець, і хоч ніхто його ніколи в житті не бачив, але все одно я впевнений, що він завжди знаходиться десь біля нас. Хочу в цей радісний святковий день побажати тобі й твоєму ангелові побільше сонячних днів та радості в житті.
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