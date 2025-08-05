День ангела 5 августа: кого и как поздравлять с именинами

Какой сегодня, 5 августа, день ангела / © unsplash.com

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Кто празднует день ангела 5 августа

5 августа 2025 поздравьте с именинами Ивана, Ефима, Марию, Дарью, Кристину.

Иоанн — древнеиудейское происхождение, означает “милость Божия”. В детстве тихий, воспитанный. Во взрослом возрасте становится трудолюбивым, неторопливым.

Ефим — древнегреческое имя, переводится как “доброжелательный”. В детстве талантлив, находится в поисках гармонии. Во взрослом возрасте становится чувствительным и сентиментальным.

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Мария — древнееврейские корни, толкуется как “любимая”. В детстве искренняя, добрая. Во взрослом возрасте становится дружелюбной, словно излучает свет.

Дарья — древнеперсидское происхождение, означает “победительница”. В детстве спокойная, воспитанная. Во взрослом возрасте становится уверенной в себе, несколько капризной.

Кристина — древнегреческое имя, переводится как “христианка”. В детстве эмоциональная, искренняя. Во взрослом возрасте становится чрезмерно справедливой, не любит лести.

День ангела 5 августа — душевные поздравления в прозе

День ангела 5 августа— душевные поздравления в прозе / © unsplash.com

Поздравляю тебя с днем ангела! Пусть твой небесный покровитель всегда оберегает тебя от всех невзгод, дарит здоровье, силу и вдохновение. Пусть в сердце всегда живет свет и добро, а каждый день доставляет радость и покой.

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Поздравляю с днем ангела! Пусть твой ангел-хранитель будет твоим верным спутником в каждом пути, поддерживает в сложные моменты и помогает сохранять веру в себя. Желаю счастья, гармонии и безграничной любви.

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С днем ангела! Пусть твой небесный хранитель всегда стоит рядом, защищает и ведет к светлым свершениям. Желаю, чтобы удача и благополучие всегда были твоими верными спутниками, а душа оставалась спокойной и радостной.

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Поздравляю с днем ангела! Пусть в твоей жизни всегда царит мир и согласие, а твой ангел-хранитель оберегает от всех бед и приносит только светлые мгновения. Желаю тепла в сердце, благополучия и крепкого здоровья.

***

Поздравляю с днем ангела! Пусть в твоей жизни всегда царит мир и согласие, а твой ангел-хранитель оберегает от всех бед и приносит только светлые мгновения. Желаю тепла в сердце, благополучия и крепкого здоровья.

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