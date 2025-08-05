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День ангела 5 августа: кого и как поздравлять с именинами
5 августа 2025 года — какой день ангела и как поздравлять с именинами — читайте в материале ТСН.ua.
Кто празднует день ангела 5 августа
5 августа 2025 поздравьте с именинами Ивана, Ефима, Марию, Дарью, Кристину.
Иоанн — древнеиудейское происхождение, означает “милость Божия”. В детстве тихий, воспитанный. Во взрослом возрасте становится трудолюбивым, неторопливым.
Ефим — древнегреческое имя, переводится как “доброжелательный”. В детстве талантлив, находится в поисках гармонии. Во взрослом возрасте становится чувствительным и сентиментальным.
Мария — древнееврейские корни, толкуется как “любимая”. В детстве искренняя, добрая. Во взрослом возрасте становится дружелюбной, словно излучает свет.
Дарья — древнеперсидское происхождение, означает “победительница”. В детстве спокойная, воспитанная. Во взрослом возрасте становится уверенной в себе, несколько капризной.
Кристина — древнегреческое имя, переводится как “христианка”. В детстве эмоциональная, искренняя. Во взрослом возрасте становится чрезмерно справедливой, не любит лести.
День ангела 5 августа — душевные поздравления в прозе
Поздравляю тебя с днем ангела! Пусть твой небесный покровитель всегда оберегает тебя от всех невзгод, дарит здоровье, силу и вдохновение. Пусть в сердце всегда живет свет и добро, а каждый день доставляет радость и покой.
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Поздравляю с днем ангела! Пусть твой ангел-хранитель будет твоим верным спутником в каждом пути, поддерживает в сложные моменты и помогает сохранять веру в себя. Желаю счастья, гармонии и безграничной любви.
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С днем ангела! Пусть твой небесный хранитель всегда стоит рядом, защищает и ведет к светлым свершениям. Желаю, чтобы удача и благополучие всегда были твоими верными спутниками, а душа оставалась спокойной и радостной.
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Поздравляю с днем ангела! Пусть в твоей жизни всегда царит мир и согласие, а твой ангел-хранитель оберегает от всех бед и приносит только светлые мгновения. Желаю тепла в сердце, благополучия и крепкого здоровья.
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Поздравляю с днем ангела! Пусть в твоей жизни всегда царит мир и согласие, а твой ангел-хранитель оберегает от всех бед и приносит только светлые мгновения. Желаю тепла в сердце, благополучия и крепкого здоровья.