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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
73
Час на прочитання
2 хв

День ангела 5 серпня: кого та як вітати з іменинами

5 серпня 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Який сьогодні, 5 серпня, день ангела

Який сьогодні, 5 серпня, день ангела / © unsplash.com

Хто святкує день ангела 5 серпня

5 серпня 2025 року привітайте з іменинами Івана, Юхима, Марію, Дарину, Христину.

Іван — давньоіудейське походження, означає “милість Божа”. В дитинстві тихий, вихований. В дорослому віці стає працьовитим, неквапливим.

Юхим — давньогрецьке ім’я, перекладається як “доброзичливий”. В дитинстві талановитий, перебуває в пошуках гармонії. В дорослому віці стає чутливим і сентиментальним.

Марія — давньоєврейське коріння, тлумачиться як “кохана”. В дитинстві щира, добра. В дорослому віці стає доброзичливою, наче випромінює світло.

Дарина — давньоперсидське походження, означає “переможниця”. В дитинстві спокійна, вихована. В дорослому віці стає впевненою в собі, дещо примхливою.

Христина — давньогрецьке ім’я, перекладається як “християнка”. В дитинстві емоційна, щира. В дорослому віці стає надмірно справедливою, не любить лестощів.

День ангела 5 серпня — душевні привітання в прозі

День ангела 5 серпня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

День ангела 5 серпня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

Вітаю тебе з днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає тебе від усіх негараздів, дарує здоров’я, силу й натхнення. Хай у серці завжди живе світло і добро, а кожен день приносить радість і спокій.

***

Щиро вітаю з днем ангела! Нехай твій ангел-хранитель буде твоїм вірним супутником у кожній життєвій дорозі, підтримує у складні моменти й допомагає зберігати віру в себе. Бажаю щастя, гармонії і безмежної любові.

***

З днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди стоїть поруч, захищає і веде до світлих звершень. Бажаю, щоб удача й добробут завжди були твоїми вірними супутниками, а душа залишалася спокійною і радісною.

***

Вітаю з днем ангела! Нехай у твоєму житті завжди панує мир і злагода, а твій ангел-хранитель оберігає від усіх негараздів і приносить лише світлі миті. Бажаю тепла в серці, добробуту та міцного здоров’я.

***

Вітаю з днем ангела! Нехай у твоєму житті завжди панує мир і злагода, а твій ангел-хранитель оберігає від усіх негараздів і приносить лише світлі миті. Бажаю тепла в серці, добробуту та міцного здоров’я.

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