Стиль керування авто "однією рукою": чому це зручно, але небезпечно для водіїв

Стиль "однією рукою": чому це зручно, але небезпечно / © pixabay.com

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Спосіб, яким водій тримає кермо, може розповісти більше про його особистість, ніж здається на перший погляд. Звичка класти одну руку зверху на кермо — це не просто зручність, а несвідомий маркер певного типу характеру.

Про це повідомляє AmperCar.

У той час як в автошколах раніше навчали тримати руки за принципом «10 і 2» (як на годиннику), сучасні експерти з безпеки та професійні гонщики рекомендують положення «3 і 9». Цей хват забезпечує максимальний контроль над автомобілем і дозволяє швидко маневрувати в небезпечних ситуаціях.

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Чому багато водіїв обирають «розслаблений» стиль

Незважаючи на рекомендації, багато водіїв продовжують керувати авто однією рукою зверху. Цей розслаблений стиль часто пов’язаний із кількома факторами:

Вплив кіно. Образ впевненого та спокійного героя, що керує однією рукою, часто зустрічається у фільмах, що сприяє його популяризації.

Комфорт. Особливо зручний цей хват для власників позашляховиків та водіїв, які проводять багато часу за кермом, оскільки дозволяє розслабити вільну руку.

Звичка. Багато хто звик до такого стилю ще з часів, коли потрібно було часто перемикати передачі на «механіці». Навіть після переходу на «автомат» ця звичка часто зберігається.

Що цей стиль говорить про особистість та його ризики

Спокій та впевненість. Зазвичай, так тримають кермо водії з великим досвідом, які почуваються на дорозі комфортно. Вони часто налаштовують сидіння так, щоб рука була майже випрямленою, що додає відчуття розслабленості під час тривалих поїздок.

Безпека. Попри зовнішній спокій, керування однією рукою є менш безпечним. У критичних ситуаціях, коли потрібен швидкий маневр або різкий поворот, однієї руки може бути недостатньо. Експерти радять у складних умовах — на слизькій дорозі, в погану погоду або на високій швидкості — завжди тримати кермо обома руками. Це не лише покращує контроль, але й може врятувати життя.

Нагадаємо, українські автолюбителі часто вважають, що позбавлення водійських прав відбувається лише у разі грубих порушень, таких як керування в нетверезому стані або ДТП. Однак насправді відсутність вогнегасника в салоні авто теж може стати підставою для штрафу і навіть тимчасового анулювання посвідчення водія.