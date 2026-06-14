Домашний лимонад из клубники: 5 освежающих рецептов для жары

Клубничный лимонад / © Pexels

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Клубничный лимонад – один из самых простых летних напитков, который можно приготовить дома без сложных ингредиентов. Для него подойдет даже мягкая или немного помятая клубника, главное - чтобы ягоды были свежими, без плесени и неприятного запаха.

ТСН.ua предлагает несколько рецептов освежающего напитка.

Какая клубника подходит для лимонада

Для лимонада можно брать спелую, сладкую или чуть помятую клубнику. Внешний вид ягод здесь не имеет большого значения, потому что их все равно нужно перебивать блендером.

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Перед приготовлением клубнику нужно хорошо промыть, убрать хвостики и проверить ягоды. Если есть плесень, скользкий налет или резкий кислый запах, такую клубнику лучше не использовать.

Классический клубничный лимонад

Это базовый рецепт, который легко поменять под свой вкус.

Ингредиенты

клубника - 300 г

лимон – 1 шт.

вода – 1 л

сахар или мед – по вкусу

лед - по желанию

Приготовление

Клубнику промойте, очистите от хвостиков и перебейте блендером. Добавьте сок лимона, воду и сахар или мед. Хорошо перемешайте.

Если вы хотите более однородный напиток, процедите лимонад через сито. Перед подачей добавьте лед и несколько кусочков свежей клубники.

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Клубничный лимонад с мятой

Мята делает напиток более свежим и хорошо сочетается с клубникой.

Для такого лимонада к базовому рецепту добавьте несколько листочков мяты. Их можно перебить вместе с клубникой или просто положить в кувшин и немного размять ложкой.

Не стоит добавлять слишком много мяты, потому что она может перебить вкус ягод.

Клубничный лимонад с газировкой

Если хотите более праздничный вариант, используйте газировку. Сначала сделайте клубничное пюре с лимонным соком и подсластителем, а уже перед подачей добавьте охлажденную газировку.

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Такой лимонад лучше не хранить долго, потому что газ быстро исчезает. Вкуснее всего готовить его непосредственно перед подачей.

Клубничный лимонад с базиликом

Базилик придает лимонаду необычный аромат. Лучше всего он подходит для тех, кто хочет не просто сладкий напиток, а что-то более интересное по вкусу.

К клубнике добавьте несколько листиков зеленого или фиолетового базилика, лимонный сок и воду. Перебейте блендером или настаивайте базилик в готовом напитке 10–15 минут.

Клубничный лимонад без сахара

Если клубника очень сладкая, сахар можно не добавлять вообще. Для более яркого вкуса используйте больше лимонного сока или добавьте несколько кусочков апельсина.

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Также вместо сахара можно взять мед, сироп или другой подсластитель, но добавлять его лучше постепенно, чтобы не сделать лимонад слишком сладким.

Как сделать лимонад более густым и насыщенным

Если хочется более насыщенного вкуса, увеличьте количество клубники или добавьте поменьше воды. Для более густого напитка клубнику можно не процеживать.

Еще один вариант – заморозить клубничное пюре в формах для льда и добавлять такие кубики в воду, чай или лимонад.

Сколько можно хранить клубничный лимонад

Домашний лимонад лучше выпить в течение дня. В холодильнике его можно хранить до 24 часов в закрытом кувшине или бутылке.

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Перед подачей напиток следует перемешать, потому что клубничное пюре может оседать на дно.

Напомним, раньше мы рассказывали, как приготовить вареники с клубникой, чтобы они не разварились, а начинка не вытекала.

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