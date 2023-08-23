Эти комнатные растения убивают плесень и бактерии в доме

Не все комнатные растения украшают дом, создавая атмосферу уюта и красоты в помещении. Они способны выполнять множество полезных функций: обеззараживают воздух, действуют как успокаивающее средство и даже приносят счастье и достаток в дом. А еще комнатные растения очень эффективны в борьбе с плесенью, поскольку защищают жилище от избытка влаги и бактерий, вызывающих появление грибка.

Сансевиерия

Это бесстебельное многолетнее растение, насчитывающее более 70 видов. Его считают идеальным комнатным цветком, поскольку он неприхотлив в уходе. Это тропическое растение подойдет для понижения влажности воздуха в помещении. Поскольку имеет особую способность, присущую тропическим растениям: цветок поглощает избыток влаги не только из почвы, но и из воздуха. Поэтому, имея такое растение в доме, вы навсегда забудете о грибке и плесени, особенно в ванной комнате. Для растения подходит любое освещение, его можно ставить там, где вам будет удобно.

Орхидея

Это одно из красивейших комнатных растений, родиной которого является Южная Америка. Этот красивый цветок идеально подойдет для борьбы с влажностью воздуха, поэтому станет отличным средством против плесени. Орхидея также очищает воздух в доме, лишает мигрени и нормализует АД. Но этому растению требуется тщательный уход, поскольку оно достаточно прихотливо. Орхидея требует естественного света, тепла и постоянного опрыскивания.

Хлорофитум

Среди любителей больше известен как паучок, это растение называют еще хохлатым. Это очень надежное комнатное растение, чтобы оно заболело или засохло, нужно очень постараться. Поскольку достаточно неприхотливое в уходе, даже если его забудут полить. Хлорофитум может испарять избыток воды через листья, а также очистит жилище от грибков и плесени. Этот цветок не любит частого полива и в каком-то особом уходе не нуждается.

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