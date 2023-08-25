Оккупанты усиливают оборону Крымского моста: Гуменюк оценила их старания с помощью старого анекдота

Оккупанты пытаются усилить защиту Крымского моста из-за систематических взрывов на нем.

Об этом в рамках единого телемарафона сообщила Пресс-секретарь объединенного прессцентра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

"Это возможные меры защиты, которые они сейчас способны принимать и свято верить в то, что поможет. Но это наверняка как в том старом анекдоте о лечении грязями. Не поможет, но к земле привыкнут", — подчеркнула Гуменюк.

Напомним, что в районе Керченского пролива российские оккупанты затапливают паромы, чтобы защитить незаконный Крымский мост.

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