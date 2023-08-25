Смерть Пригожина создает угрозу для Украины – эксперт

В скором времени может произойти еще много интересных событий.

Смерть главаря террористов Евгения Пригожина угрожает не только России и диктатору Путину, но и Украине.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал эксперт-международник Станислав Желиховский.

“Ситуация, которая вращается вокруг Пригожина и других главарей ППК "Вагнер", угрожает не только белорусскому режиму, но и вообще российскому. Это указывает на то, что практически Путин оказывается во все большей изоляции даже в пределах самой Российской Федерации. Здесь можно говорить о том, что сейчас происходят процессы, которые подвергают риску вообще все это союзное государство и всю эту неоимперскую политику”, — рассказал Станислав Желиховский.

По его словам, вскоре мы увидим еще много интересных событий, но стоит понимать, что ситуация также угрожающая и для Украины.

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“Это не значит, что сейчас все быстро упадет и что Лукашенко перестанет служить России. Что Путин ослабнет и перестанет меньше посылать свои войска, техники в Украину. Нет. Этот этап этой неоимперии, как показывает часто исторический опыт, наиболее опасен. И Украине следует готовиться к усиленной эскалации на фронте, к тому, что могут быть еще разного рода неожиданности в контексте, например, новых обстрелов и возможно угроз, включая применение ядерного оружия... Сейчас очень опасный период”, — подчеркнул эксперт.

Напомним, что основатель ПИК "Вагнера" Евгений Пригожин уделял значительное внимание безопасности собственных перелетов.

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