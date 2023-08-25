Смерть Пригожина створює загрозу для України - експерт

Смерть ватажка терористів Євгена Пригожина є загрозливою не тільки для Росії та диктатора Путіна, але й для України.

Про це в інтерв’ю ТСН.ua розповів експерт-міжнародник Станіслав Желіховський.

“Ситуація, яка обертається навколо Пригожина та інших ватажків ПВК "Вагнер", загрожує не лише білоруському режиму, а й взагалі російському. Це показує те, що фактично Путін опиняється у все більшій ізоляції навіть в межах самої Російської Федерації. Тут можна говорити про те, що зараз відбуваються процеси, які ставлять під ризик взагалі усю цю союзну державу і усю цю неоімперську політику”, - розповів Станіслав Желіховський.

За його словами, незабаром ми побачимо ще багато цікавих подій, але варто розуміти, що ситуація є також загрозливою і для України.

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“Це не означає, що зараз все швидко впаде і що перестане Лукашенко служити Росії. Що Путін ослабне і перестане менше посилати своїх військ, техніки в Україну. Ні. Цей етап оцій неоімперії, як показує часто історичний досвід, є найбільш небезпечним. І Україні варто готуватися до посиленої ескалації на фронті, до того, що можуть бути ще різного роду несподіванки в контексті, наприклад, нових обстрілів і можливо погроз, включаючи застосування ядерної зброї... Зараз дуже небезпечний період”, - наголосив експерт.

Нагадаємо, що засновник ПВК “Вагнера” Євген Пригожин приділяв значну увагу безпеці власних перельотів.

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