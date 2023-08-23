Ці кімнатні рослини убивають плісняву, цвіль та бактерії в домі

Не всі кімнатні рослини лише прикрашають будинок, створюючи атмосферу затишку та краси у домі. Вони ще здатні виконувати безліч корисних функцій: знезаражують повітря, діють як заспокійливий засіб і навіть приносять щастя та достаток в дім. А ще кімнатні рослини дуже ефективні у боротьбі з пліснявою, оскільки захищають помешкання від надлишку вологи та бактерій, що спричиняють появу грибка.

Сансев’єрія

Це безстебельна багаторічна рослина, яка налічує понад 70 видів. Її вважають ідеальною кімнатною квіткою, оскільки вона невибаглива у догляді. Ця тропічна рослина підійде для зниження вологості повітря у помешканні. Оскільки має особливу здатність, що притаманна тропічним рослинам: квітка поглинає надлишок вологи не лише із ґрунту, а й із повітря. Тому, маючи таку рослину в домі, ви назавжди забудете про грибок та плісняву, особливо у ванній кімнаті. Для рослини підходить будь-яке освітлення, її можна ставити там, де вам буде зручно.

Орхідея

Це одна з найгарніших кімнатних рослин, батьківщиною якої є Південна Америка. Ця гарна квітка ідеально підійде для боротьби з вологістю повітря, тому стане відмінним засобом проти плісняви. Вона також очищує повітря в домі, позбавляє мігрені та унормовує артеріальний тиск. Але цій рослині потрібен ретельний догляд, оскільки вона досить вибаглива. Орхідея потребує природнього світла, тепла та постійного обприскування.

Хлорофітум

Серед любителів більше відомий як павучок, цю рослину називають ще чубатою. Це дуже надійна кімнатна рослина, щоб вона захворіла чи засохла, потрібно дуже постаратися. Оскільки досить невибаглива у догляді, навіть якщо її забудуть полити. Хлорофітум може випаровувати надлишок води через листя, також очистить помешкання від грибків та цвілі. Ця квітка не любить частого поливу і якогось особливого догляду не потребує.

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