Почему враг так упорно давит в районе Кременной: эксперт объяснил причину

Враг хочет, чтобы ВСУ перевели на Лиманское направление стратегические резервы и чтобы не было сил атаковать на южном направлении.

Российские оккупанты сейчас очень серьезно давят в районе Кременной на Лиманском направлении.

Об этом рассказал военный эксперт Павел Нарожный в эфире телемарафона 25 августа, комментируя наступление россиян и вероятность худшего сценария.

"Они там очень серьезно давят, речь идет о Кременной, Лиманском направлении. Чем оно важно? Это максимально дальняя точка от основного направления наступления Украины. У нас основное направление – это юг. Они сосредоточили здесь огромную группировку – примерно 100 тысяч личного состава. Оно очень хорошо может поставляться, потому что к границе очень близко, там есть железная дорога, много автомобильных дорог и авиацию они могут использовать для поставок, и они очень серьезно давят в сторону Лимана. Если рассматривать самый пессимистический сценарий, их задача сделать так, чтобы Украина свой фокус перенесла сюда. Чтобы сюда перевели стратегические резервы и чтобы не было сил атаковать на южном направлении", – объясняет эксперт.

Если взять самый пессимистический сценарий, то, по словам Нарожного, захватчики могут отбросить украинские войска до Славянска.

"Здесь мы видим огромное количество (рек), здесь есть Оскол, здесь есть под Святогорском еще одна река. Самый пессимистический сценарий: это наши войска могут (очень глубоко теоретически) отойти. Но пока никаких даже намеков на это нет, сейчас ВСУ держатся здесь... Если сравнивать с Бахмутом, здесь гораздо более лесистое место, то есть здесь леса, здесь не степь, здесь не юг, и здесь гораздо легче держать оборону", — резюмировал эксперт.

Напомним, оккупанты паникуют из-за повторной высадки украинского десанта в Крыму.