Как быстро высушить обувь после дождя или стирки: ботинки сохранят форму и цвет

Осенью намочить обувь – это привычная вещь, но ее нужно правильно высушить, чтобы не испортить. Мы обычно пользуемся достаточно простым решением, ставим ее на батарею. Но оказывается так делать нельзя, да и отопление еще не включили. Что делать? Рассказываем, как быстро и легко высушить обувь, даже когда мало времени.

Как правильно сушить обувь

Очень важно: если вы намочили ноги или постирали обувь, ее нужно сушить немедленно, не откладывая это дело на потом. Поскольку бактерии, которые находятся в мокрой обуви, очень быстро размножаются, особенно при комнатной температуре. Из-за влажности может появиться плесень и останутся разводы. А некоторая обувь может деформироваться, стать жесткой или потерять свой предыдущий вид.

Прежде чем просушить обувь, нужно выполнить некоторые подготовительные мероприятия. Необходимо из мокрой обуви убрать остатки грязи, иначе могут появиться пятна, которые будет трудно вывести. Также следует вытащить стельки и шнурки. После этого в обувь нужно будет положить поролоновые формы, если есть, или просто напихать бумаги, чтобы она не деформировалась во время сушки и сохранила свою форму.

Как легко высушить обувь после дождя или стирки: почему нельзя ставить ботинки на батарею

Чтобы обувь высохла быстро и не деформировалась, необходимо соблюдать несколько простых рекомендаций.

Нужно избегать попадания прямых солнечных лучей в вашу обувь, иначе цвет может стать тусклым.

Не стоит ставить пар на батарею, потому что тепло повредит материал и спровоцирует рассыхание.

Следует убедиться, что там, где вы сушите обувь, хорошая циркуляция воздуха.

Как быстро высушить обувь: простые лайфхаки

Чтобы ускорить процесс сушки обуви, можно воспользоваться несколькими лайфхаками.

Внутрь пара поместить салфетки или туалетную бумагу и менять их каждые 3 часа.

Нужно засунуть один конец полотенца внутрь обуви, а другим обмотайте ботинок, ткань впитает у себя всю влагу.

Можно использовать электрические сушилки для обуви, которые продаются в магазинах, но на это нужно будет потратиться.

Имеется способ сушки феном. Если нужно быстро высушить ботинки, это хороший способ. Тепловой поток нужно направить равномерно на всю поверхность с безопасного расстояния. Фен необходимо держать на расстоянии, чтобы не повредить обувь.

Можно за 1 ночь высушить кроссовки, если есть рис или кошачий наполнитель для туалета. Внутрь обуви следует насыпать рис или наполнитель, и к утру ваши кроссовки будут сухими.

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