Как нарисовать стрелки для глаз: лайфхаки для нависших век

Как правильно и красиво рисовать стрелки на глазах

Чем рисовать стрелки

Рынок предлагает большое количество средств, с помощью которых можно сделать стрелки на глазах.

Стрелки можно нарисовать подводкой, преимуществом которой является стойкость и яркость, лайнером, хорошо прорисовывает утолщенные стрелки, им удобно наносить ровные и аккуратные стрелки. Кайал отличается наличием мягкого и жирного стержня, плавно скользящего по поверхности век, оставляя одинакового размера тонкие и красивые линии.

Лучший вариант для начинающих – карандаш. Прокрашивая им пространство между ресницами, можно добиться выразительности взгляда и придать макияжу натуральность.

Тени также подходят для создания аккуратных линий. Чтобы их сделать, следует воспользоваться коротковорсовой кистью, имеющей скошенный кончик.

Сделать стрелки вполне можно посредством комбинирования нескольких продуктов. К примеру, можно в одном макияже соединить карандаш и подводку или тени.

Рисуем стрелки карандашом

Припудрите веки с помощью матовых теней любого телесного оттенка.

Прокрасьте пространство между ресницами.

Проведите тонкую линию от внешнего угла глаза к его внутренней части.

Как нарисовать стрелки подводкой

Хотя подводка является самым популярным продуктом для создания тонких линий, но для ее использования необходимо иметь навыки. Новичкам она не подойдет. Чтобы нарисовать стрелки подводкой:

Припудрите веки и распределите праймер.

Для удобства рекомендуется сначала прорисовывать линию карандашом, затем этот контур провести подводкой.

Отметьте подводкой точку, где линия завершается. Обратите внимание, чтобы расстояние было одинаковым на каждом веку.

Нарисуйте линию от указанной точки до начала роста ресниц. Делайте это не одним движением, а небольшими штрихами.

Продлите подводку до начала или середины глаза.

Как нарисовать стрелки тенями

Набрав тени на скошенную кисть, проведите линию по верхнему контуру ресниц, от внутреннего угла глаза к наружному.

Дойдя до конца ресничного контура продолжайте линию в сторону виска от угла глаза, создавая нижний контур стрелки.

Прорисуйте верхний контур стрелки от внешнего угла, слегка отступая от него.

В результате получаются треугольники с острыми уголками и остается заполнить пространство внутри них.

Какую сделать стрелки подводкой на нависших веках

Обладательницам опущенных век знакома ситуация, когда на закрытом глазу стрелка выглядит идеально, но «ломается» на открытых глазах под невыгодным углом и исчезает под складкой, проходящей над линией ресниц. Или вообще отражается на коже.

Чтобы правильно рисовать стрелки на опущенных веках нужно:

Подготовить кожу век, нанести базу под тени для век, чтобы макияж держался подольше.

Чтобы было легче для начала, проведите линию с помощью теней и тонкой кисти со скошенным ворсом.

Начиная от внутреннего уголка глаза, аккуратно проведите линию до наружного уголка, держа ее близко к линии ресниц.

Слегка приподнимая линию вверх, подчеркните внешний уголок. Таким образом вы оптически поднимете опущенное веко. Избегайте слишком толстых линий, так как они могут уменьшить глаза.

Чтобы раскрыть взгляд, используйте мерцающие тени для век. Слегка осветите внутренний уголок и надбровную дугу. Хорошо прокрасьте ресницы и сделайте несколько акцентов в уголках глаз, чтобы отвлечь внимание от опущенных век.

Экспериментируйте с разными стилями и формами стрелок, чтобы адаптировать технику к вашим индивидуальным предпочтениям и форме глаз.

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