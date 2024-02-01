Як намалювати стрілки для очей: лайфгаки для навислих повік

Як правильно і красиво малювати стрілки на очах

Чим малювати стрілки

Ринок пропонує велику кількість засобів, за допомогою можна зробити стрілки на очах.

Стрілки можна намалювати підводкою, перевагою якою є стійкість та яскравість, лайнером, добре промальовує потовщені стрілки, ним зручно наносити рівні й акуратні стрілки. Кайал відрізняється наявністю м'якого і жирного стрижня, що плавно ковзає по поверхні повіки, залишаючи однакового розміру тонкі та красиві лінії.

Найкращий варіант для початківців — олівець. Профарбовуючи ним між війовий простір, можна домогтися виразності погляду і надати макіяжу натуральності.

Тіні також підходять для створення акуратних ліній. Щоб їх зробити, варто скористатися коротковорсовим пензлем, що має скошений кінчик.

Зробити стрілки цілком можна за допомогою комбінування декількох продуктів. Наприклад, можна в одному макіяжі поєднати олівець і підводку або тіні.

Малюємо стрілки олівцем

Припудрить повіки за допомогою матових тіней будь-якого тілесного відтінку.

Профарбуйте простір між віями.

Проведіть тонку лінію від зовнішнього кута ока до його внутрішньої частини.

Як намалювати стрілки підводкою

Хоча підводка є найпопулярнішим продуктом для створення тонких ліній, але, для її використання необхідно мати навички. Новачкам вона не підійде. Щоб намалювати стрілки підводкою:

Припудрить повіки та розподіліть праймер.

Для зручності рекомендується спочатку промальовувати лінію олівцем, а потім цей контур провести підводкою.

Позначте підводкою точку, де лінія буде завершуватися. Зверніть увагу, щоб відстань була однаковою на кожній повіці.

Проведіть лінію від зазначеної точки до початку росту вій. Робіть це не одним рухом, а невеликими штрихами.

Продовжить підводку до початку або середини ока.

Як намалювати стрілки тінями

Набравши тіні на скошену кисть, проведіть лінію по верхньому контуру вій, від внутрішнього кута ока до зовнішнього.

Дійшовши до кінця контуру вії продовжуйте лінію в сторону скроні від кута ока, створюючи нижній контур стрілки.

Промалюйте верхній контур стрілки, від зовнішнього кута, злегка відступаючи від нього.

В результаті виходять трикутники з гострими куточками, і залишається заповнити простір всередині них.

Яку зробити стрілки підводкою на навислих повіках

Власницям опущених повік знайома ситуація, коли на закритому оці стрілка виглядає ідеально, але «ламається» на відкритих очах під невигідним кутом і та зникає під складкою, що проходить над лінією вій. Або взагалі «відбивається» на шкірі.

Щоб правильно малювати стрілки на опущених повіках потрібно:

Підготувати шкіру повік, нанести базу під тіні для повік, щоб макіяж тримався довше.

Щоб було легше для початку проведіть лінію за допомогою тіней та тонкого пензля зі скошеним ворсом.

Починаючи від внутрішнього куточка ока, акуратно проведіть лінію до зовнішнього куточка, тримаючи її близько до лінії вій.

Злегка піднімаючи лінію вгору, підкресліть зовнішній куточок. Таким чином ви оптично піднімете опущену повіку. Уникайте занадто товстих ліній, оскільки вони можуть зменшити очі.

Щоб розкрити погляд, використовуйте мерехтливі тіні для повік. Злегка висвітлить внутрішній куточок ока та надбрівну дугу. Добре профарбуйте вії та зробіть кілька акцентів у куточках очей, щоб відвернути увагу від опущених повік.

Експериментуйте з різними стилями та формами стрілок, щоб адаптувати техніку до ваших індивідуальних уподобань та форми очей.

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