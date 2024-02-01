Шольц зробив обнадійливу заяву про 50 млрд євро для України

Політик зазначив, що про цю допомогу в ЄС говорили "тижні і місяці", але він вірить, що країни-члени нарешті досягнуть домовленостей.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив про свою віру в те, що очільники держав і урядів країн-членів Євросоюзу зможуть домовитися про виділення Україні 50 млрд євро фінансової допомоги.

Про це німецький канцлер сказав після прибуття на позачергове засідання Європейської ради, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Шольц сказав, що члени ЄС хочуть "убезпечити фінансову допомогу для України".

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"Ми хочемо завершити те, що ми почали в грудні. Ми хочемо убезпечити фінансову допомогу для України. Ми говорили про це тижні і місяці, але я вірю, що сьогодні ми будемо здатні досягти домовленостей", – розповів канцлер Німеччини.

Як зазначив Шольц, важливо, щоб "ми в Європі допомагали один одному і були солідарні один з одним".

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Він також наголосив на важливості надання військової допомоги Україні.

Нагадаємо, 1 лютого відбудеться саміт Євросоюзу, на якому 27 країн-членів можуть погодити 50 млрд євро фінансової допомоги для України.

Станом на 30 січня Sky News інформувало, що в ЄС досі не досягли консенсусу щодо 50 млрд євро для України. Діалог нібито був ускладнений.

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