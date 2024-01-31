Саміт Європейського Союзу: яку суму можуть погодити для України та чи є "план Б"

В четвер, 1 лютого, відбудеться саміт ЄС. На ньому 27 країн-членів можуть погодити 50 мільярдів фінансової допомоги для України.



Про це в ефірі телемарафону сказала пані посол ЄС в Україні Катаріна Матернова.



"Готуючись до цього вечора, я переглядала інформацію від колег. Я думаю, що є значний рівень упевненості, що ми зможемо як 27 країн-членів погодити 50 мільярдів фінансової допомоги для України", – каже пані посол.

Водночас вона запевнила: у ЄС завжди є "план Б", і він гарно готується до цього. Нашу державу не залишать без фінансування.

"Євросоюз тут, і ми віддані підтримці Україні, і ми знайдемо ту підтримку, яка вам потрібна. Ми готові до цього, але я думаю, що ми зосереджені на тому, щоб провести до кінця "план А", – наголосила Матернова.

За її словами, в разі ухвалення перша частина допомоги для України може скласти кілька мільярдів і надійде до кінця першого кварталу.

Раніше йшлося про те, що цього року Україна отримає допомогу від ЄС на суму 21 мільярд євро. Йдеться про надання зброї, боєприпасів та іншого обладнання.

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