Как не потеть даже в самые жаркие дни: 5 полезных лайфхаков

Нашему организму хорошо при температуре от 20 до 24°С, если она поднимается выше, мы начинаем интенсивно потеть.

Если применить эти простые методы, можно избежать проблем с пятнами на одежде, неприятным запахом и ощущениями, возникающими через пот. Да, это естественный процесс теплоотдачи организма, который нельзя остановить, но нам по силам его контролировать. Рассказываем, как можно избежать проблем интенсивного потоотделения с помощью простых лайфхаков.

Надо правильно наносить антиперспирант

Следует помнить, что все дезодоранты наносятся только на чистую кожу. Поэтому антиперспирантом необходимо пользоваться сразу после утреннего душа. В любом случае нельзя наносить средство повторно, поскольку оно лишь усилит запах пота, поэтому аромат будет вдвойне неприятнее. Поэтому, если вы очень вспотели, лучше сначала принять душ, а потом нанести дезодорант еще раз.

Правильно питайтесь

Наверное, об этом мало кто знает, но очень острая, соленая и сладкая пища является причиной интенсивного потоотделения. Например, не стоит злоупотреблять острыми блюдами, потому что в состав черного перца входит капсаицин, вызывающий жжение. Наш организм сразу реагирует на острый вкус и пытается нивелировать стресс путем интенсивного потоотделения.

Сладости и соленые снеки вызывают жажду, являющуюся причиной частого выделения пота. Чтобы ее утолить, не стоит пить газировку или сладкую воду, а также фруктовые соки. Это может вызвать отеки на теле. Когда хочется пить, необходимо употреблять обычную негазированную воду, что обеспечит правильную гидратацию организма.

Носите легкую одежду из натуральных тканей

Старайтесь не носить синтетические вещи, даже если они очень модны. Во время летней жары лучше выбирать льняную или хлопчатобумажную одежду. Натуральная ткань позволит свободно циркулировать воздуху, поэтому ваше тело будет "дышать" и не будет потеть.

Также следует обращать внимание на цвета, которые вы выбираете. Светлые оттенки будут отражать от вас солнечные лучи, а темные, напротив, будут поглощать их. Поэтому одежду темного цвета лучше носить, когда нет солнца.

Носите с собой салфетки-антиперспиранты

Сейчас очень большой выбор таких вещей, поэтому с ними проблем не должно быть. Это простое средство станет настоящим спасением для тех, кто летом постоянно потеет. Салфетки содержат специальные составляющие, которые предотвращают интенсивное потоотделение. К тому же они удобны в использовании, их можно всегда носить в сумочке. Такая вещь поможет за несколько секунд устранить неприятный запах, и ваши проблемные места будут оставаться чистыми и свежими в течение целого дня.

Воспользуйтесь специальными девайсами

Сейчас бьюти-сфера предлагает множество приложений, которые легко могут решить проблему с потом. Среди таких есть специальные вкладыши под мышки, которые будут предотвращать появление следов на вашей одежде. Они бывают как одноразовые, так и многоразового использования, что очень удобно. У вкладышей нейтральный телесный цвет, поэтому они не будут видны под одеждой. Они крепятся как на ткань, так и на саму кожу, для этого вам понадобится меньше минуты, а результат вас непременно порадует.

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