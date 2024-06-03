Як не пітніти навіть у найспекотніші дні: 5 корисних лайфгаків

Нашому організму добре за температури від 20 до 24°С, якщо вона піднімається вище, ми починаємо інтенсивно пітніти.

Якщо застосувати ці прості методи, можна уникнути проблем із плямами на одязі, неприємним запахом та відчуттями, які виникають через піт. Так, це природний процес тепловіддачі організму, який не можна зупинити, але нам під силу його контролювати. Розповідаємо, як можна уникнути проблем інтенсивного потовиділення за допомогою простих лайфгаків.

Треба правильно наносити антиперспірант

Варто пам’ятати, що всі дезодоранти наносяться лише на чисту шкіру. Тому антиперспірантом необхідно користуватися одразу після ранкового душу. В жодному разі не можна наносити засіб повторно, оскільки він лише посилить запах поту, тому аромат буде удвічі неприємнішим. Тож, якщо ви дуже спітніли, краще спочатку прийняти душ, а потім нанести дезодорант ще раз.

Правильно харчуйтеся

Напевно, про це мало хто знає, але дуже гостра, солона та солодка їжа є причиною інтенсивного потовиділення. Наприклад, не варто зловживати гострими стравами, бо до складу чорного перцю входить капсаїцин, який викликає печіння. Наш організм відразу реагує на гострий смак і намагається нівелювати стрес шляхом інтенсивного потовиділення.

Солодощі та солоні снеки викликають спрагу, яка є причиною частого виділення поту. Щоб її утамувати, не варто пити газовану чи солодку воду, а також фруктові соки. Бо це може викликати набряки на тілі. Коли хочеться пити, необхідно вживати звичайну негазовану воду, що забезпечить правильну гідратацію організму.

Носіть легкий одяг з натуральних тканин

Старайтеся не носити синтетичних речей, навіть якщо вони дуже модні. Під час літньої спеки краще вибирати лляний чи бавовняний одяг. Натуральна тканина дасть можливість вільно циркулювати повітрю, тому ваше тіло "дихатиме" й не пітнітиме.

Також варто звертати увагу на кольори, які ви обираєте. Світлі відтінки відбиватимуть від вас сонячне проміння, а темні, навпаки, поглинатимуть його. Тому одяг темного кольору краще носити, коли немає сонця.

Носіть із собою серветки-антиперспіранти

Наразі є дуже великий вибір таких речей, тому з ними проблем не повинно бути. Цей простий засіб стане справжнім порятунком для тих, хто влітку постійно пітніє. Серветки містять спеціальні складники, які запобігають інтенсивному потовиділенню. До того ж, вони зручні у використанні, їх можна завжди носити в сумочці. Така річ допоможе за кілька секунд усунути неприємний запах, і ваші проблемні місця залишатимуться чистими та свіжими упродовж цілого дня.

Скористайтеся спеціальними девайсами

Наразі б’юті-сфера пропонує безліч застосувань, які легко можуть вирішити проблему з потом. Серед таких є спеціальні вкладиші під пахви, які запобігатимуть появі слідів на вашому одязі. Вони бувають як одноразові, так і багаторазового використання, що дуже зручно. У вкладишів нейтральний тілесний колір, тому їх не буде видно під одягом. Вони кріпляться як на тканину, так і на саму шкіру, для цього вам знадобиться менше хвилини, а результат вас неодмінно порадує.

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