Как подготовиться и что говорить: исповедь и причастие перед Пасхой

Во время Великого поста перед Пасхой каждый верующий должен принять таинство исповеди и причастия. Чаще всего люди идут в храм в субботу, в канун великого праздника. Но делать это можно и в любой другой день. Как правильно исповедоваться и что говорить священнику?

По словам священников, исповедь является одной из Святых Тайн. Если человек искренне покается в своих грехах, на него снизойдет Божья благодать. Каждый раз во время исповеди верующие получают отпущение грехов, очищают себя. Это возможность исправить ошибки прошлого и направить свою жизнь в верную сторону.

Протоиерей и руководитель информационно-издательского центра Волынской епархии Православной Церкви Украины, священник кафедрального собора Святой Троицы Виталий Собко рассказал издательству ВСН о том, как правильно подготовиться к исповеди и причастию перед Пасхой.

Священник указывает на то, что Иисус Христос дал сначала всем апостолам, а через них и священникам право отпускать грехи человека. В Евангелии от Иоанна так и сказано: "Примите Духа Святого, кому отпустите грехи, потому отпустится, а кому оставите – останутся". Он также напоминает, что каждый верующий должен хотя бы раз в пост исповедоваться и причаститься. В общем, делать это нужно хотя бы раз в год, а лучше — чаще.

Как отметил Виталий Собко, как только вы чувствуете, что согрешили, вдруг накрывает совесть, стоит идти к исповеди. Во время Великого поста вообще нет никаких ограничений, можете приходить хоть каждую неделю. Это именно тот период, когда мы все готовимся к одному из самых светлых праздников в церковном календаре, поэтому нужно очистить свою душу так же, как и тело.

Как подготовиться к исповеди и причастию

Как подготовиться к исповеди и причастию / Фото: pixabay.com

Священнослужитель утверждает, что каждый человек должен сам себе выяснить, что такое для него исповедь и причастие. Ради чего она это делает. Важно пробудить в своей душе искреннюю жалость через грехи, которые вы совершили. А еще почувствовать намерение исправить их, надеяться на Божье милосердие.

Также перед исповедью нужно примириться со всеми родными и близкими, перед кем провинились, искренне попросить прощения, а еще простить им грехи. Во время исповеди совершается устное исповедание грехов, которое принимает священник.

Что говорить во время исповеди? Обязательно перечислите все грехи, которые вы можете упомянуть. Начинать исповедь лучше с самых плохих, по вашему мнению. При этом следует говорить лаконично и кратко, без самооправдания. Не стоит слишком обобщать. Отбросьте стыд, ведь священник наместник Бога на земле.

Идут к исповеди также и дети, правда от семи лет.

Сколько дней нужно поститься перед причастием? По словам священника, здесь важна подготовка. Поэтому 1-3 дня верующим следует поститься, а с самого утра в тот день, когда они идут на исповедь и причастие, ничего не есть и не пить. Конечно, существуют исключения. Например, если человек болен. Тогда ей можно воздерживаться от еды и напитков только перед исповедью. Есть послабление в том случае, если человеку нужно выпить лекарство, есть их и т.д. Следует делать это как можно раньше, чтобы к причастию и исповеди еда успела перевариться.

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