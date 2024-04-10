Як підготуватися і що говорити: сповідь та причастя перед Великоднем

Під час Великого посту перед Великоднем кожен вірянин повинен прийняти таїнство сповіді та причастя. Найчастіше люди йдуть до храму в суботу, напередодні великого свята. Але робити це можна і в будь-який інший день. Як правильно сповідатися і що говорити священнику?

За словами священників, сповідь є однією із Святих Тайн. Якщо людина щиро покається у своїх гріхах, на неї зійде Божа благодать. Щоразу під час сповіді віряни отримують відпущення гріхів, очищають себе. Це можливість виправити помилки минулого і спрямувати своє життя в правильний бік.

Протоієрей та очільник інформаційно-видавничого центру Волинської єпархії Православної Церкви України, священник кафедрального собору Святої Трійці Віталій Собко розповів видавництву ВСН про те, як правильно підготуватися до сповіді та причастя перед Великоднем.

Священник вказує, що Ісус Христос дав спочатку всім апостолам, а через них і священникам, право відпускати гріхи людини. В Євангелії від Іоана так і сказано: "Прийміть Духа Святого, кому відпустите гріхи, тому відпуститься, а кому залишите – залишаться". Він також нагадує, що кожен вірянин повинен хоча б раз у піст сповідатися і причаститися. А загалом, робити це потрібно хоча б раз на рік, а краще — частіше.

Як зазначив Віталій Собко, щойно ви відчуваєте, що согрішили, накриває раптом совість, варто йти до сповіді. Під час Великого посту взагалі немає жодних обмежень, можете приходити хоч щотижня. Це саме той період, коли ми всі готуємося до одного з найсвітліших свят в церковному календарі, а тому потрібно очистити свою душу так само, як і тіло.

Як підготуватися до сповіді і причастя

Як підготуватися до сповіді і причастя / Фото: pixabay.com

Священнослужитель стверджує, що кожна людина повинна сама для себе з'ясувати, що таке для неї сповідь і причастя. Заради чого вона це робить. Важливо збудити в своїй душі щирий жаль через гріхи, які ви звершили. А ще відчути намір виправити їх, надіятися на Боже милосердя.

Також перед сповіддю потрібно примиритися з усіма рідними і близькими, перед ким завинили, щиро попросити вибачення, а ще простити їм гріхи. Під час сповіді відбувається усне сповідання гріхів, яке приймає священник.

Що говорити під час сповіді? Обов'язково перерахуйте всі гріхи, які можете згадати. Починати сповідь краще з найгірших, на вашу думку. Водночас слід говорити лаконічно і коротко, без самовиправдовування. Не варто й надто узагальнювати. Відкиньте сором — адже священник є намісником Бога на землі.

Йдуть до сповіді також і діти, щоправда, від семирічного віку.

Скільки днів потрібно поститися перед причастям? За словами священника, тут важлива підготовка. Тому 1-3 дні вірянам слід поститися, а від самого ранку того дня, коли вони йдуть на сповідь та причастя, нічого не їсти і не пити. Звичайно, існують винятки. Наприклад, якщо людина хвора. Тоді їй можна утримуватися від їжі та напоїв лише перед сповіддю. Є послаблення в тому разі, якщо людині потрібно випити ліки, заїсти їх тощо. Варто робити це якомога раніше, щоб до причастя та сповіді їжа встигла перетравитися.

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