Как подобрать цвет помады: оттенки, не подходящие для седых волос

Эксперт красоты поделилась худшими оттенками помады для седых волос, которые «совсем не подходят»

Седые волосы являются естественным признаком возраста, которого невозможно избежать. Но этот естественный цвет не всегда, как полагают, придает женщине лет, а может быть ее украшением, особенно если нанесен правильный макияж. В первую очередь это касается правильно подобранного цвета помады.

Подбирая оттенок помады нужно, в первую очередь, учитывать ваш цвет волос и тон кожи.

Если они изменились, а с возрастом это часто бывает, нужно попробовать новый оттенок, или вообще, новый тон.

Эксперт по красоте Николь Джонсон, у которой поседели волосы рассказала, что вдруг поняла, что для оттенков белого и серебристого цвета ее волосы нужно изменить оттенки косметики, особенно губной помады и поделились этим.

Когда эксперт по красоте была брюнеткой, ей подходили коричневые и коралловые оттенки помады, но когда волосы стали седыми, эти оттенки «выглядят плохо» с ее новыми естественными прядями.

Каких оттенков помады нужно избегать обладательницам седых волос

Николь предостерегает, в первую очередь, обладательницам седых волос нужно забыть о теплых, бронзовых и золотых тонах, которые противоречат холодным, серым прядям.

Она объяснила, что желтый, коричневый и золотистый оттенки помады «совсем не подходят» для ее седых волос или бледной кожи, добавив: «раньше я могла их носить, но сейчас нет».

Следующим оттенком был светлый нюдовый оттенок, который не только не освежал женщину, но и скрывал естественный румянец ее губ. Такая помада придала ей "совершенно однотонный" вид, потому что была "слишком нейтральной" и не подчеркивала лучшие цвета в лице Николь.

Какие оттенки помады подходят женщинам с седыми волосами

По мнению эксперта среди оттенков губной помады, сглаживающих седые волосы, есть несколько вариантов, большинство из которых розовые.

На каждый день подойдет розовый оттенок тоном немного темнее естественного цвета губ.

Для более «смелого» цвета губ Николь рекомендует выбирать более темную розовую жидкую помаду со слегка красным оттенком.

А еще эксперт рекомендует более яркий розовый цвет с красными оттенками. Выразительный образ мгновенно улучшит цвет лица и подчеркнет естественный блеск глаз и волос.

Главное, по словам Николь при выборе помады, "придать лицу немного цвета. И мне безразлично, розовый, красный, коралловый... сделайте что-то, потому что это действительно кардинально изменит ваш вид». Это важно не только для внешнего вида, но еще и потому, что это придаст уверенность зрелым женщинам.

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