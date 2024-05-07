Як підібрати колір помади: відтінки, які не підходять для сивого волосся

Експертка з краси поділився найгіршими відтінками помади для сивого волосся, які «зовсім не підходять»

Сиве волосся є природною ознакою віку, якої неможливо уникнути. Але цей природний колір не завжди, як вважають, надає жінці років, а може бути її прикрасою, особливо, якщо нанесений правильний макіяж. В першу чергу, це стосується правильно підібраного кольору помади.

Підбираючи ідеальний відтінок помади потрібно, в першу чергу, орієнтуватися на ваш колір волосся та тон шкіри.

Якщо вони змінилися, а з віком це часто буває, потрібно спробувати новий відтінок, чи загалом, новий тон.

Експертка з краси Ніколь Джонсон, у якої посивіло волосся розповіла, що раптом вона зрозуміла, що для відтінків білого та сріблястого кольору її волосся потрібно змінити відтінки косметики, особливо губної помади та поділилися цим.

Коли експертка з краси була брюнеткою, їй личили коричневі та коралові відтінки помади, але коли волосся стало сивим, ці відтінки «не мають гарного вигляду» з її новими природними пасмами.

Яких відтінків помади потрібно уникати власницям сивого волосся

Ніколь застерігає, в першу чергу, власницям сивого волосся потрібно забути про теплі, бронзові та золоті тони, які суперечать холодним сірим пасмам.

Вона пояснила, що жовтий, коричневий і золотистий відтінки помади «зовсім не підходять» для її сивого волосся або блідої шкіри, додавши: «раніше я могла їх носити, але зараз ні».

Наступним відтінком був світлий нюдовий відтінок, який не лише не освіжив жінку, а й приховав природний рум’янець її губ. Така помада надала їй «абсолютно однотонного» вигляду, тому що була «надто нейтральною» і не підкреслювала найкращі кольори в обличчі Ніколь.

Які відтінки помади личать жінкам із сивим волоссям

На думку експертки серед відтінків губної помади, які згладжують сиве волосся, є декілька варіантів, багато з яких рожеві.

На кожний день підійде рожевий відтінок трохи темніший за природний відтінок губ.

Для більш «сміливого» кольору губ Ніколь рекомендує вибирати трохи темнішу рожеву рідку помаду зі злегка червоним відтінком.

А ще експертка рекомендує більш яскравий рожевий колір з червоними відтінками. Виразний образ миттєво покращить колір обличчя і підкреслить природний блиск очей та волосся.

Головне, за словами Ніколь при виборі помади, "надати лицю трохи кольору. І мені байдуже, рожевий, червоний, кораловий... зробіть щось, бо це дійсно кардинально змінить ваш вигляд». Це важливо не лише для зовнішнього вигляду, а ще й тому, що це додасть впевненості зрілим жінкам.

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