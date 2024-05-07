Молодик 8 травня 2024 року: три цікаві ритуали для оновлення

Ритуал нового початку з використанням свічок:

Підготовка свічок: виберіть свічки, які вам подобаються, і місце, де ви будете проводити ритуал. Запаліть свічки і розмістіть їх перед собою.

Зосередження на мріях: сідайте перед свічками в зручному положенні і замкніть очі. Зосередьтеся на своїх мріях, бажаннях і цілях.

Візуалізація: візуалізуйте, як ваші мрії втілюються в реальність. Почуйте, як ви доторкнулися до своїх цілей і почали новий етап життя.

Запис намірів: напишіть на папері свої наміри, бажання або цілі. Після цього підпаліть цей папір у вогні свічки як символ здійснення ваших бажань.