Как понять, что он о тебе думает: девять неочевидных признаков

Хотите узнать, что человек постоянно о вас думает? Ловите девять признаков, указывающих на это.

Бессознательная улыбка

Как вы чувствуете себя, когда думаете о том, кто вам неравнодушен? Вы можете нервничать, стесняться, беспокоиться и даже беспокоиться. Но это напряжение исчезает сразу, как только вы видите лицо любимого человека. Невольно появляется искренняя улыбка. Итак, чтобы узнать, что мужчина постоянно о вас думает, обратите внимание на то, улыбается ли он, когда вы входите в комнату.

Горячие щеки

Ваше тело также может посылать некоторые сигналы о том, что он о вас думает. Один из самых распространенных – горячие щеки. Мозг улавливает реплики, слова и взгляды, вызывающие высвобождение гормонов, в частности адреналина. Эти гормоны расширяют сотни маленьких капелляров, потому что сразу краснеют. Также вы можете ощущать озноб, дрожь, кожа может покрываться муравьями.

Гравитационное притяжение

Люди, думающие друг о друге, бессознательно притягиваются. Как два магнита. Предположим, вы ужинаете с друзьями и знакомыми, понаблюдайте за языком их тела. Если кто-то старается сесть ближе, тянется к вам, его ноги и руки указывают в вашу сторону, значит, он о вас думает.

Скрытые взгляды

Чувствовали ли вы когда-нибудь, что на вас кто-то смотрит? Вы можете даже увидеть это краем глаза. Такие взгляды – очень распространенный признак, что кто-то о вас думает. Глаза всегда будут обращены на любящего человека. Конечно, не каждый взгляд может что-то означать, но если вы то и дело ловите на себе его глаза, значит, и его мысли рядом с вами.

Постоянная близость

Везде, куда бы вы ни пошли, если бы вы не решили встретиться с друзьями, вы встречаете и этого человека. Вы можете думать, что это обычное стечение обстоятельств, но зачастую это не так. Человек пытается войти в вашу жизнь, стать его частью.

Как узнать, что человек думает о вас / Фото: Pexels

Нервный уход за внешностью

Когда люди нервничают, то невольно крутят волосы или поправляют одежду. Так их тело посылает сигнал, что этот человек чувствует себя рядом с вами застенчиво и беспокойно. Мужчина, постоянно переживающий, выглядит ли красиво, когда вы возле него, точно думает о вас в романтическом ключе.

Облизывание губ

Это эдакая рефлекторная реакция организма, которую он выполняет бессознательно, когда видит объект романтического желания. Когда вас кто-то привлекает, мозг прыгает на несколько шагов вперед, начиная думать о физическом контакте, поцелуях, объятиях. Отсюда и желание облизать губы.

Прямое обращение

Иногда все знаки, которые вам нужны всегда находятся прямо перед вами. Иногда человек может прямо сказать, что думал о вас.

Рассудительные инстинкты

Часто глубоко в животе появляются так называемые "бабочки" и вы точно знаете, что вот этот мужчина думает о вас. Вы не можете точно объяснить, откуда такая уверенность, но она есть. Ваша интуиция гораздо умнее, чем вы можете подумать, и эти инстинкты не случайны. Другими словами, мозг посылает вам сигнал о том, что о вас думают.

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