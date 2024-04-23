Как понять, что вас используют: 7 тревожных признаков

Иногда мы попадаем в отношения, где нам некомфортно, но не можем понять, что происходит. Нам даже проще отрицать реальность и говорить себе, что это только наша неуверенность. Ведь трудно смириться с тем, что те, кому мы доверяем и кого считаем близкими друзьями, только делают вид, что заботятся о нас, потому что на самом деле им что-то от нас нужно.

Психотерапевт Илья Полуденный для издания Wonderzine Украина рассказал, как понять, что вы в отношениях или дружбе с юзером.

Сначала все хорошо

Такие случаи довольно часто встречаются на работе. Когда возникает так называемая дружба, а потом вы даже не замечаете, как уже делаете ночью проект для вашего нового друга или подруги, потому что у них какая-то травма в отношениях и никак не получается сделать свою работу. А вы подруга, сможете помочь. Но после успешной сдачи проекта ваша дружба куда-то девается и вы уже ходите на кофе одна и копаетесь в себе, пытаясь выяснить, что с вами не так. Так вот, скажем сразу – с вами все так. Просто вы попали в ловушку пользователя, привыкшего пользоваться людьми, чтобы облегчить себе жизнь.

Минимальные знаки внимания

Да, они иногда делают какие-то знаки внимания, но, как правило, это какие-то незначительные вещи, которые им ничего не стоят. К примеру, могут подарить вам камешек, привезенный когда-то с моря, приправив это красивой романтической историей. Они делают это для того, чтобы вы потом не могли противостоять какой-либо их просьбе. Поэтому будьте готовы, что вам придется расплачиваться эмоциональным обслуживанием, своим временем и силами.

Замечают вас только тогда, когда им это нужно

Вы проводите время с этим человеком только тогда, когда он решит, что хочет этого. Для нее абсолютно нормально не отвечать на ваши сообщения, не поддерживать связь и никогда не находить время для вас когда вам это нужно. Но иногда они сами звонят или обращаются к вам, когда им скучно или вы можете чем-нибудь помочь, но как только все наладится — без угрызений совести снова исчезают. А если у вас возникнет проблема, максимум, что вы можете услышать: ты у меня такая молодец! Со всем справишься.

Если вы замечаете такую тенденцию, то от такой дружбы лучше отказаться: вы ничего не будете получать, а только отдавать.

Почти ничего не знают о вас

Будем откровенны — просто не хотят знать. Несмотря на то, что вы долго дружите или в отношениях, вы можете замечать, что человек постоянно забывает день вашего рождения или то, что вы пробежали свой самый длинный марафон. Это просто показывает, что они не очень заинтересованы в том, чтобы познакомиться с вами поближе, и не обращают на вас никакого внимания. Им интересны только они сами и то, как они могут извлечь выгоду от того, чтобы быть друзьями или встречаться с вами.

Не уважают ваши границы

Они сбрасывают на вас все свои проблемы и постоянно просят делать что-то для них, даже если вы заняты или не хотите. Используют вас для слияния своих негативных эмоций. Возможно, случалось так, что этот человек, словно просто так, зовет вас на кофе и потом начинает изливать кучу негатива из своей жизни. И на ваш совет сходить к психотерапевту, конечно, отвечает, что это не работает. Зачем тратить деньги, когда можно использовать "друзей"?

Могут ссудить ваши вещи и не вернуть их или вернуть грязными. Или просить у вас ссудить деньги и забыть отдать. Это все красные метки, которые говорят о том, что этот человек не уважает ваши границы и злоупотребляет вашей добротой.

Игра в одни ворота

Вы всегда первые им звоните, приглашаете на встречу, делаете шаги, чтобы держать на плаву ваши отношения, строите свои планы, учитывая их пожелания. Поздравляем, это игра в одни ворота. Что делает этот человек? Ничего! Она не хочет отказаться от ваших усилий или отблагодарить вас за ваше внимание, потому что ее все устраивает и так.

Вы платите за них

Вы пошли на кофе или в кино, а ваш "друг" или "подруга" забыли кошелек — не проблема, вам совершенно не сложно заплатить за близкого человека. Конечно же, хочется думать, что человек просто забывчив, и вы с радостью помогаете ему. И вот в следующий раз ситуация повторяется, а потом еще раз. Вам становится как-то неприятно, но вы ничего не можете сделать, ведь не хочется терять дружбу.

Возможно, пора принять реальность? Этот человек использует вас за ваши деньги.

Что делать?

Как правило, отношения людей охватывают взаимодействие и взаимопомощь. Но помощь – это добровольная штука, при условии, что у вас есть возможность, ресурс и вам комфортно в этой ситуации. Индикатором понимания, что вас используют, является дискомфорт. И здесь очень важный момент – довериться и прислушиваться к себе и своим ощущениям.

Часто это связано со стертыми личными границами. У каждого человека есть своя красная линия – момент, после которого начинает ощущаться напряжение. У кого эти границы четче, крепче, он может спокойно сказать, например: слушай, ты забываешь третий кошелек, в чем прикол? Мне это неприятно. А кто-то, возможно, рос в условиях, когда эти границы не уважали: если у человека нарушено чувство самоценности, ему часто кажется, что другие важнее его. Таким людям гораздо сложнее сказать "нет", "хватит", они очень долго терпят потребительское отношение к себе, а другие этим прекрасно пользуются. Такой человек, конечно, в какой-то момент тоже может взорваться, только это будет гораздо позже и он будет гораздо дольше страдать. Это, безусловно, вопрос, который лучше проработать с психотерапевтом, ведь от этого никто не застрахован и достаточно травматический опыт.

Из таких историй есть два выхода: можно использовать такие ситуации как плацдарм для прокачки себя. Попытаться не избегать, а говорить, что вам не нравится или что кажется странным. Чтобы облегчить себе задачу, можно относиться к этому как к эксперименту. Представьте, что это игра, вдруг вам понравится?

И второй вариант, который чаще встречается, — избегать и притворяться, что все нормально.

Других вариантов, к сожалению, нет. Да, это непросто, но это хороший шанс озвучить собственные границы, чтобы дальше не попадать в столь неоднозначные ситуации.

Есть небольшая хитрость: когда вы чувствуете какой-то подвох в просьбе к вам – не соглашайтесь сразу, скажите, что вам нужно подумать, посоветоваться с друзьями, родственниками. Это даст время разобраться в ситуации и принять решение.

И еще — если вы боитесь говорить «нет», волнуясь, что можете потерять друга или подругу, — прежде всего подумайте, нужен ли вам человек, который не придет на помощь, если вам понадобится.

Напомним, если вам кажется, что ваши родные пытаются вами манипулировать, вызывать у вас чувство вины или обесцениваются, то вам не кажется. Это может быть именно так. Чтобы это проверить, достаточно просто обратить внимание на простые фразы, указывающие на признаки манипуляции и контроля со стороны людей, с которыми вы общаетесь.

Читайте также: