Як зрозуміти, що вас використовують: 7 тривожних ознак

Часом ми перебуваємо у стосунках, де нам некомфортно, але не можемо зрозуміти, що відбувається. Нам навіть простіше заперечувати реальність і говорити собі, що це лише наша невпевненість. Адже важко змиритися з тим, що ті, кому ми довіряємо та кого вважаємо близькими друзями — тільки удають, що дбають про нас, бо насправді їм щось від нас потрібно.

Психотерапевт Ілля Полудьоний для видання Wonderzine Україна розповів, як зрозуміти, що ви у стосунках або дружбі з юзером.

Спочатку все добре

Такі випадки досить часто трапляються на роботі — коли виникає так звана дружба, а потім ви навіть не помічаєте, як уже робите вночі проєкт для вашого нового друга чи подруги, бо в них якась травма у стосунках і ніяк не виходить виконати свою роботу. А ви ж подруга — зможете допомогти. Але після успішної здачі проєкту ваша дружба десь дівається і ви вже ходите на каву одна та “копаєтесь” у собі, намагаючись з’ясувати, що з вами не так. Так от, скажемо відразу — з вами все так. Просто ви потрапили в пастку юзера, який звик користуватися людьми, щоб полегшити собі життя.

Мінімальні знаки уваги

Так, вони час від часу роблять якісь знаки уваги, але, зазвичай, це якісь незначні речі, які їм нічого не коштують. Наприклад, можуть подарувати вам камінчик, привезений колись з моря, приправивши це красивою романтичною історією. Вони роблять це для того, щоб ви потім не могли протистояти якимось їхнім проханням. Тому будьте готові, що натомість вам доведеться розплачуватися емоційним обслуговуванням, своїм часом і силами.

Помічають вас лише тоді, коли їм це потрібно

Ви проводите час із цією людиною лише тоді, коли вона вирішить, що хоче цього. Для неї абсолютно нормально не відповідати на ваші повідомлення, не підтримувати зв’язок і ніколи не знаходити час для вас, коли вам це потрібно. Але іноді такі люди самі телефонують або звертаються до вас, коли їм нудно або ви можете чимось зарадити, та щойно все налагодиться — без докорів сумління знову зникають. А якщо у вас виникне проблема, максимум, що ви можете почути — ти в мене така молодець, з усім упораєшся!

Якщо ви помічаєте таку тенденцію, то від такої дружби краще відмовитися: ви нічого не будете отримувати, а лише віддавати.

Майже нічого не знають про вас

Будемо відверті — просто не хочуть знати. Попри те, що ви вже довго товаришуєте чи у стосунках, ви можете помічати, що людина постійно забуває день вашого народження чи те, що ви пробігли свій найдовший марафон. Це просто показує, що вона не дуже зацікавлена в тому, щоб познайомитися з вами ближче, і не звертає на вас жодної уваги. Таким людям цікаві лише вони самі й те, як вони можуть отримати вигоду з того, щоб бути друзями або зустрічатися з вами.

Не поважають ваші кордони

Вони скидають на вас усі свої проблеми і постійно просять робити щось для них, навіть якщо ви зайняті чи не хочете. Використовують вас для зливання своїх негативних емоцій. Можливо, траплялося так, що ця людина, ніби просто так, кличе вас на каву й потім починає виливати купу негативу зі свого життя. І на вашу пораду сходити до психотерапевта, звісно ж, відповідає, що це не працює. Навіщо витрачати гроші, коли можна використовувати “друзів”?

Можуть позичити ваші речі й не повернути їх чи повернути брудними. Або просити у вас позичити гроші й забути віддати. Це все — червоні мітки, які говорять про те, що ця людина не поважає ваших кордонів і зловживає вашою добротою.

Гра в одні ворота

Ви завжди перші їм телефонуєте, запрошуєте на зустріч, робите кроки, щоб тримати “на плаву” ваші стосунки, будуєте свої плани, враховуючи їхні побажання. Вітаємо, це гра в одні ворота. Бо що робить та людина? Нічого! Вона не бажає відмовитися від ваших зусиль або віддячити вам за вашу увагу, тому що її все влаштовує і так.

Ви платите за них

Ви пішли на каву або в кіно, а ваш “друг” чи “подруга” забули гаманець — не проблема, вам абсолютно не складно заплатити за близьку людину. Звичайно ж, хочеться думати, що людина просто забудькувата, і ви з радістю допомагаєте їй. Аж ось наступного разу ситуація повторюється, а потім — ще раз. Вам стає якось неприємно, але ви нічого не можете вдіяти, адже не хочеться втрачати дружбу.

Можливо, настав час прийняти реальність? Ця людина використовує вас за ваші гроші.

Що робити?

Зазвичай стосунки людей охоплюють взаємодію й певну взаємодопомогу. Але допомога — це добровільна штука, за умови, що у вас є можливість, ресурс і вам комфортно в цій ситуації. Індикатором розуміння, що вас використовують, є дискомфорт. І тут дуже важливий момент — довіритися й прислухатися до себе та своїх відчуттів.

Часто це пов’язано зі стертими особистими кордонами. У кожної людини є своя червона лінія — момент, після якого починає відчуватися напруга. У когось ці межі чіткіші, міцніші, він може спокійно сказати, наприклад: "Слухай, ти забуваєш втретє гаманець, у чому прикол? Мені це неприємно". А хтось, можливо, ріс в умовах, коли ці межі не поважали: якщо в людини порушене відчуття самоцінності, їй часто здається, що інші важливіші за неї. Таким людям значно складніше сказати “ні”, “досить”, вони дуже довго терплять споживацьке ставлення до себе, а інші цим прекрасно користуються. Така людина, звичайно, в якийсь момент теж може вибухнути, тільки це буде набагато пізніше й вона набагато довше страждатиме. Це, безумовно, питання, яке краще пропрацювати з психотерапевтом, адже від цього ніхто не застрахований і це досить травматичний досвід.

З таких історій є два виходи: можна використати такі ситуації як плацдарм для прокачування себе. Спробувати не уникати, а говорити, що вам не подобається або що здається дивним. Щоб полегшити собі завдання, можна ставитися до цього, як до експерименту. Уявіть, що це гра — раптом вам сподобається?

І другий варіант, який значно частіше трапляється, — уникати й удавати, що все нормально.

Інших варіантів, на жаль, немає. Так, це непросто, але це хороший шанс озвучити власні кордони, щоб далі не потрапляти в такі неоднозначні ситуації.

Є невелика хитрість: коли ви відчуваєте якийсь підступ у проханні до вас — не погоджуйтеся відразу, скажіть, що вам потрібно подумати, порадитися з друзями, родичами. Це дасть час розібратися в ситуації й ухвалити зважене рішення.

І ще ­— коли ви боїтеся говорити “ні”, хвилюючись, що можете втратити друга або подругу, перш за все подумайте, чи потрібна вам людина, яка не прийде на допомогу, коли вам щось знадобиться.

Нагадаємо, якщо вам здається, що ваші рідні намагаються вами маніпулювати, викликати у вас почуття провини чи знецінюють, то вам не здається. Це може бути саме так. Щоб це перевірити, достатньо просто звернути увагу на прості фрази, які вказують на ознаки маніпуляції та контролю з боку тих людей, з якими ви спілкуєтеся.

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