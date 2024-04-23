Названо 5 корисних властивостей кисломолочного сиру, про які мало хто знає

Напевно, в кожному холодильнику української родини є цей універсальний, смачний і дуже корисний продукт. Його їдять на сніданок і готують з сиру безліч різноманітних страв. Кисломолочний сир вкрай цінний для здоров’я продукт, адже містить безліч вітамінів та мінералів, без яких не може обійтися наш організм. Розповідаємо, чому лікарі рекомендують обов’язково додавати цей продукт до свого повсякденного раціону, посилаючись на допис NewsBytes.

Яка користь кисломолочного сиру: що лікує

Допомагає швидше схуднути. За рахунок вмісту великої кількості білка та малої частки жирності кисломолочний продукт пришвидшує процес схуднення. Адже сир містить лінолеву кислоту, яка сприяє швидкому спалюванню зайвої жирової тканини на тілі.

За рахунок вмісту великої кількості білка та малої частки жирності кисломолочний продукт пришвидшує процес схуднення. Адже сир містить лінолеву кислоту, яка сприяє швидкому спалюванню зайвої жирової тканини на тілі. Стабілізує рівень цукру в крові. Завдяки вмісту магнію продукт може запобігти стрімкому підвищенню рівня цукру в крові. Тому його треба вживати тим, хто хворіє на діабет ІІ типу. Також сир допомагає зміцнювати імунітет, серце й судини.

Завдяки вмісту магнію продукт може запобігти стрімкому підвищенню рівня цукру в крові. Тому його треба вживати тим, хто хворіє на діабет ІІ типу. Також сир допомагає зміцнювати імунітет, серце й судини. Зміцнення кісток і зубів. На сто грамів сиру припадає 83 г білка і 227 мг кальцію. Тому продукт зміцнює кістки, суглоби, зуби, нігті та волосся. Кисломолочний сир також знижує ризики остеопорозу.

На сто грамів сиру припадає 83 г білка і 227 мг кальцію. Тому продукт зміцнює кістки, суглоби, зуби, нігті та волосся. Кисломолочний сир також знижує ризики остеопорозу. Нормалізує процеси травлення. Кисломолочний сир містить фосфор і магній, які допомагають швидкому перетравленню їжі та нівелюють причини запорів. Тому, якщо є проблеми з кишечником, тоді в раціон варто обов’язково включити сир.

Кисломолочний сир містить фосфор і магній, які допомагають швидкому перетравленню їжі та нівелюють причини запорів. Тому, якщо є проблеми з кишечником, тоді в раціон варто обов’язково включити сир. Покращує стан шкіри. Кисломолочний сир містить антиоксидантні сполуки, селен і вітамін Е, що допомагають боротися з вільними радикалами, сприяють очищенню шкіри та її зміцненню. Якщо регулярно їсти сир, то це сприятиме виробленню колагену в шкірі, який уповільнює процеси старіння, захищає від появи зморшок.

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