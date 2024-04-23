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З мокрим волоссям та без макіяжу: Дженніфер Лопес заскочили фотографи на вулиці

З мокрим волоссям та без макіяжу: Дженніфер Лопес заскочили фотографи на вулиці

Дженніфер Лопес / Фото: Getty Images

Зірка зараз проводить час нарізно з чоловіком.

Дженніфер Лопес знову помітили на вулиці в Нью-Йорку, але цього разу артистка відзначилася тим, що була не за повного парадуі, а вийшла на вулицю з мокрим волоссям, яке заправила за комір.

Водноча одягнена вона була не примітно, оскільки на Лопес був чорний вільний теплий костюм що складався зі штанів і кофти, також зірка одягла високі коричневі угі на досить високій підошві.

Макіяж на обличчі у Дженніфер був відсутній, а на очі вона надягла широкі сонцезахисні окуляри у чорній оправі від бренду Dsquared D2.

Дженніфер Лопес / © Getty Images
Дженніфер Лопес / Фото: Getty Images

Але поки Лопес проводить час у Нью-Йорку, її чоловік Бен мешкає у Лос-Анджелесі. Актора також помітили на вулиці, коли він йшов з великою сумкою на плечі до машини.

Бен Аффлек / © Getty Images
Бен Аффлек / Фото: Getty Images

А ще нещодавно пара проводила час у Нью-Йорку разом. Закоханих помітили в одному з престижних районів, коли вони ходили поїсти до ресторану та оглядати будинок з ріелторами, оскільки за чутками хочуть придбати у цьому місті нерухомість.

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек разом у Нью-Йорку / © Getty Images
Дженніфер Лопес і Бен Аффлек разом у Нью-Йорку / Фото: Getty Images
Дженніфер Лопес і Бен Аффлек разом у Нью-Йорку / © Getty Images
Дженніфер Лопес і Бен Аффлек разом у Нью-Йорку / Фото: Getty Images

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