З такою самою зачіскою: який вигляд мала королева Камілла у дитинстві

Дружина короля Чарльза III з дитинства носила зачіску боб-каре. Не прагне міняти її королева і зараз.

На цьому архівному фото, яке ми знайшли, Камілла знята зі своїми однокласницями. Фото було зроблено у 1955-1956 роках, коли вона відвідувала музей Дітчлінга у Дітчлінгу, Східний Сассекс, де майбутня королева ходила до школи.

Камілла мала чарівний вигляд в картатій сукні на ретро-фото, білих шкарпетках та чорних балетках.

Королева Камілла (на фото посередині) / Фото: Getty Images

Варто зазначити, що з дитинства і до сьогодні Камілла не змінювала свою зачіску. До речі, її рідна молодша сестра Аннабель також носить таку саму зачіску.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Нагадаємо, раніше ми показували, який вигляд мала найкумедніша зачіска королеви Камілли.

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