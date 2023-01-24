Сама не очікувала: який вигляд мала найкумедніша зачіска королеви Камілли

Королева Камілла вже звикла, що іноді під час королівських прогулянок та світських виходів з нею можуть траплятися різні кумедні ситуації. Особливо, коли йдеться про її зачіску.

Вітер часто псує укладання Камілли. Але з такою зачіскою ми не бачили королеву вже дуже давно. Якось дружина Чарльза брала участь у 10-й щорічній премії Bbc Radio 4 Food and Farming Awards у Broadcasting House у Портленд-плейс, у Лондоні. Вітер того дня був такий сильний, що її волосся бувально розлетілося в різні боки, а від укладання не залишилося й сліду.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше ми показували кумедне фото королеви Єлизавети II, яка одного разу під час свого візиту до Оману була заскочена фотографами в той момент, коли вітер зірвав з її голови капелюшок. А Її Величність, мабуть, зовсім не очікувала такого повороту подій.

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