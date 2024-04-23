39-річна жінка ледь не вибила незнайомцеві око, коли він не вгадав її справжній вік

Вона накинулася на нього після палкої суперечки.

Розлючена мама побила незнайомого чоловіка в пабі, коли той помилився та не вгадав її справжній вік.

Про це пише The Sun.

Інцидент стався 9 вересня минулого року у пабі "Єдиноріг", що в Манчестері, Велика Британія. 39-річна Джоан Додд випивала зі своєю сестрою та безтурботно спілкувалася з Карлом Купером і його приятелем. Незабаром розмова перейшла на тему віку і Карл припустив, що Джоан 43 роки.

Це неабияк розлютило жінку. Щоб уникнути сварки, чоловік пішов до туалету, але коли він вийшов, Додд накинулася на нього і двічі штрикнула в обличчя келихом вина. Карл отримав 10-сантиметрову рану, яка ледь не зачепила око, а також травму великого пальця.

Додд загрожувало три роки ув'язнення після зізнання в нанесенні тяжких тілесних ушкоджень, але замість цього вона була засуджена до умовного терміну.

Суддя Елізабет Ніколс сказала, що мати-одиначка була "відданою, працьовитою жінкою", яка не становила жодного ризику для суспільства.

Вона додала: "Ви не оцінили коментарі Купера, а жарти однієї людини можуть бути образливими для інших людей, але це не виправдовує того, що ви потім зробили. Загальновизнано, що ви віддана, працьовита жінка і, безсумнівно, любляча матір. Правильно, що ви відчували докори сумління від самого початку подій у відділку поліції. Але, можливо, ще важливіше те, що ви – мама маленької дитини. Хоча, без сумніву, про дитину подбають, негайне ув'язнення матиме руйнівний вплив на вашу дитину. Це було б непропорційно покаранню, яке має бути призначене".

Її адвокат Марк Френд повідомив суду, що в той час вона страждала на "низьку самооцінку і самоповагу".

Додд була засуджена до 12 місяців позбавлення волі з відстрочкою виконання вироку на 12 місяців і зобов'язана відпрацювати 180 годин неоплачуваних робіт. Її також зобов'язали виплатити 800 фунтів стерлінгів компенсації своїй жертві.

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