Как стать идеальным собеседником: с вами захотят общаться все

Вы не умеете разговаривать с людьми так, чтобы с вами все хотели общаться? Для этого не обязательно владеть ораторским мастерством. Будет вполне достаточно, если вы будете слушать и давать своему собеседнику понять, что вам можно доверять. Как это сделать? Этому можно легко научиться, применяя простые рекомендации от экспертов по навыкам общения. Рассказываем, ссылаясь на сайт Expert Click, как стать крутым собеседником и разговаривать с людьми так, чтобы они хотели с вами общаться.

Как стать интересным собеседником: проверенные способы

Внимательно слушайте собеседника, люди чувствуют, когда вы их не слушаете. Поэтому во время разговора не ждите своей очереди что-нибудь сказать, а сначала выслушайте человека, тогда он автоматически начнет вам доверять. А это значит, что вы ему понравитесь. Поскольку нам нравятся те люди, которым мы склонны верить.

люди чувствуют, когда вы их не слушаете. Поэтому во время разговора не ждите своей очереди что-нибудь сказать, а сначала выслушайте человека, тогда он автоматически начнет вам доверять. А это значит, что вы ему понравитесь. Поскольку нам нравятся те люди, которым мы склонны верить. Установите зрительный контакт и периодически кивайте. Этот невербальный способ позволит понять оппоненту, что вы внимательно его слушаете. В любом случае во время разговора не отвлекайтесь от собеседника, особенно на свой смартфон.

и периодически кивайте. Этот невербальный способ позволит понять оппоненту, что вы внимательно его слушаете. В любом случае во время разговора не отвлекайтесь от собеседника, особенно на свой смартфон. Улыбайтесь во время разговора, это один из лучших способов показать, что вы открыты к общению и дружелюбны. Люди доверяют тем, кто искренне улыбается.

это один из лучших способов показать, что вы открыты к общению и дружелюбны. Люди доверяют тем, кто искренне улыбается. Делайте своему собеседнику комплименты. Всем без исключения нравится, когда их признают и подмечают их сильные стороны.

Всем без исключения нравится, когда их признают и подмечают их сильные стороны. Интересуйтесь тем, что любит ваш собеседник, какие у него увлечения. Например, спросите: "Какой любимый ресторан вы порекомендуете мне посетить?" Тогда человек будет понимать, что вы к нему небезразличны и автоматически так же будет относиться к вам. С вами будут хотеть продолжить общение.

Например, спросите: "Какой любимый ресторан вы порекомендуете мне посетить?" Тогда человек будет понимать, что вы к нему небезразличны и автоматически так же будет относиться к вам. С вами будут хотеть продолжить общение. Участвуйте в переживаниях своего собеседника, поддерживайте его, когда он делится своими опасениями. К примеру, человек боится публичных выступлений, поддержите его словами: «Я знаю, что это довольно страшно – выступать на публику, я сам такое не раз чувствовал».

Если вы будете соблюдать эти простые советы, вас будут воспринимать за прекрасного собеседника и интересную личность. Поскольку каждому человеку нужно, чтобы его выслушали, поддержали и поняли. А это достаточно просто сделать, если внимательно слушать других.

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