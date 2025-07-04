Шелковица оставляет яркие следы на руках и одежде / © Pixabay

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Сочные ягоды шелковицы не только радуют вкусом, но часто оставляют темные пятна на одежде. Такие пятна бывают крайне стойкими. Однако, не стоит паниковать. Самое важное — действовать быстро. Чем раньше вы начнете обработку пятна, тем легче будет его вывести. Не позволяйте пятну засохнуть.

Как отстирать пятна от шелковицы

Кипяток

Облейте пятно (если ткань не шерсть или шелк), кипятком. Свежее пятно должно сразу смыться, а после этого постирайте одежду.

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Уксус и лимонный сок

Если пятна остались после кипятка, смешайте уксус (3 столовые ложки), теплую воду (стакан) и лимонный сок (1 столовая ложка). В этой смеси нужно оставить одежду на 30 минут. После этого одежду нужно постирать в стиральной машинке.

Шелковица

Если вы не дома и под рукой нет ничего, попробуйте выжать на пятно зеленую ягоду шелковицы. Неспелая ягода имеет кислоту, подобную лимонной, которая может помочь вывести пятно.

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Соль

Сделайте смесь соли и воды. Ею нужно потереть свежее пятно и оставить на час.

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