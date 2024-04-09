Как замерить и установить оконную москитную сетку

В большинстве случаев москитную сетку ставят на окно. Также это прекрасное решение для установки на балконную или входную дверь, если речь идет о частном доме. В любом случае функционал у них схож.

В летнее время года без москитной сетки не обойтись как жильцам квартир, так и владельцам загородных коттеджей. Она не препятствует наполнению комнаты прохладным свежим воздухом и защищает от нежелательного проникновения пыли, насекомых или мусора с улицы. Также вам не придется беспокоиться о том, что домашние питомцы могут убежать из помещения через открытое окно или дверь.

Как правильно подобрать и установить москитную сетку, пишет Valko.ua.

Москитные сетки на окна: преимущества

С течением времени противомоскитные конструкции стали более совершенными, а их характеристики значительно улучшились. Для удобства и максимального комфорта в отличие от рамочного возникли ролетные москитные сетки, а для больших дверных и оконных систем наилучшим вариантом стала раздвижная антимоскотка.

Современный рынок предлагает потребителям огромный выбор таких оконных аксессуаров. Наиболее распространенным и экономичным вариантом являются рамочные конструкции, которые легко установить и легко демонтировать. Такие москитные сетки просты в ежедневном использовании и уходе, долговечны в эксплуатации.

Стандартная рамочная противомоскитка состоит из алюминиевого профиля и натянутой сетки из стекловолокна. Обычно полотно имеет серый цвет, практически незаметный снаружи. Цвет рамки сливается или гармонично смешивается с окном.

Как замерить оконную сетку?

Для начала следует определить точные размеры оконной москитной сетки – измерить ширину и длину светового отверстия рамы. Для точности размеров ширину следует замерить в двух или трех разных местах; высоту – в двух. После этого можно заказывать сетку. После покупки противомоскитки можно приступать к ее установке.

Как правильно установить москитную сетку на окно?

Особенности установки москитки с помощью зет-подобных держателей:

металлические держатели крепятся на сетку обычной крестообразной отверткой, если они не были закреплены на рамке. Нужно взять сетку москит за ручки и выставить ее за окно, после чего установить в световое отверстие. Следующий шаг – вернуть все крепления на 90˚ и зафиксировать их на оконном уплотнителе (резина черного или серого цветов), прижав держатель к раме. Конструкция москитки должна плотно прилегать к оконному проему. После установки следует дотянуть все шурупы, чтобы сетка крепче держалась. Основным преимуществом таких креплений является то, что оконную раму не нужно сверлить, поэтому она остается невредимой.

Особенности установки москитки с помощью карманов:

чтобы установить сетку таким способом крепления, нужно иметь восемь шурупов, с помощью которых к оконной раме следует прикрутить верхние и нижние кармашки (верхние обычно шире нижних). Чтобы определить высоту верхних крепежных элементов, необходимо измерить расстояние от нижнего крепежа, включая высоту самой сетки, и добавить 1 см. По таким размерам желательно установить верхние элементы.

Крепления для нижней части сетки должны быть расположены на 1,5 см ниже оконного проема. Чтобы зафиксировать рамку, сначала следует вставить ее в верхние крепления, а затем потянуть к себе и опустить на нижние кармашки.

Полезный совет: чтобы не повредить оконную раму, следует выбирать зет-подобные крепежные элементы. Дополнительным преимуществом держателей является то, что они крепят сетку с внутренней стороны окна, поэтому с улицы их снять практически невозможно. Такой способ фиксации позволяет снимать москитку на зимний период. Карманчики являются более экономичным вариантом. Если вы решили демонтировать систему, то крепление с помощью кармашек оставляет дыры от шурупов на оконной раме.

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