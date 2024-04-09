Россия атаковала энергообъекты в двух областях страны: подробности

В ночь на вторник, 9 апреля, российские войска атаковали энергетические объекты в двух регионах Украины. Под удар попала инфраструктура во Львовской и Полтавской областях.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики.

Отмечается, что в двух областях были повреждены высоковольтные подстанции. Впрочем, несмотря на ночные атаки, энергосистема Украины работает стабильно и сбалансированно.

В Полтавской области на территории высоковольтной подстанции возникло возгорание, которое было ликвидировано. Пострадавших нет. Впрочем, произошло повреждение оборудования.

Во Львовской области также была атакована высоковольтная подстанция. Зафиксировано возгорание оборудования. Прошло без пострадавших. В настоящее время идет осмотр и уточнение последствий ночных атак.

Из-за технических нарушений на высоковольтной подстанции во Львовской области произошло обесточивание железной дороги. Впрочем, нарушений движения поездов не было. Кроме того, снизили генерацию объекты СЭС. Но в течение часа электроснабжение восстановлено всем потребителям.

Как сообщалось, ночью россияне атаковали Полтавскую область дронами. Кроме того, накануне вечером враг атаковал область ракетами.

Кроме того, российские дроны атаковали Львовскую область. Обломки беспилотников повредили объект критической инфраструктуры. На месте падения возник пожар.

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