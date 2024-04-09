Як заміряти і встановити віконну москітну сітку

В більшості випадків москітну сітку ставлять на вікно. Також це чудове рішення для встановлення на балконні або вхідні двері, якщо мова йде про приватний будинок. В будь-якому випадку функціонал у них ідентичний.

У літню пору року без москітної сітки не обійтися як мешканцям квартир, так і власникам заміських котеджів. Вона не перешкоджає наповненню кімнати прохолодним свіжим повітрям та водночас захищає від небажаного проникнення пилу, комах чи сміття з вулиці. Також вам не доведеться турбуватися про те, що домашні улюбленці можуть втекти з приміщення через відчинене вікно чи двері.

Як правильно підібрати та встановити москітну сітку пише Valko.ua.

Москітні сітки на вікна: переваги

З часом протимоскітні конструкції стали більш досконалими, а їхні характеристики значно покращилися. Для зручності та максимального комфорту на противагу рамковим виникли ролетні москітні сітки, а для великих дверних та віконних систем найкращим варіантом стала розсувна антимоскітка.

Сучасний ринок пропонує споживачам великий вибір таких віконних аксесуарів. Найбільш поширеним та економічним варіантом є рамкові конструкції, які легко встановити і так само легко демонтувати. Такі москітні сітки прості в щоденному користуванні та догляді, довговічні в експлуатації.

Стандартна рамкова протимоскітка складається з алюмінієвого профілю та натягнутої сітки зі скловолокна. Зазвичай полотно має сірий колір, практично непомітний ззовні. Колір рамки зливається або гармонійно поєднується з вікном.

Як заміряти віконну сітку?

Для початку варто визначити точні розміри віконної москітної сітки — виміряти ширину і довжину світлового отвору рами. Для точності розмірів ширину варто заміряти в двох або трьох різних місцях; висоту — в двох. Після цього можна замовляти сітку. Після купівлі протимоскітки можна розпочинати її встановлення.

Як правильно встановити москітну сітку на вікно?

Особливості встановлення москітки за допомогою зет-подібних тримачів:

металеві тримачі кріпляться на сітку звичайною хрестоподібною викруткою, якщо вони не були закріплені на рамці. Потрібно взяти москітну сітку за ручки та виставити її за вікно, після чого встановити у світловий отвір. Наступний крок — повернути всі кріплення на 90˚ та зафіксувати їх на віконному ущільнювачі (гума чорного або сірого кольорів), притиснувши тримач до рами. Конструкція москітки повинна щільно прилягати до віконного отвору. Після встановлення варто дотягнути усі шурупи, щоб сітка міцніше трималась. Основною перевагою таких кріплень є те, що віконну раму не потрібно свердлити, тому вона залишається неушкодженою.

Особливості встановлення москітки за допомогою кишеньок:

щоб встановити сітку таким способом кріплення, потрібно мати вісім шурупів, за допомогою яких до віконної рами слід прикрутити верхні та нижні кишеньки (верхні зазвичай є ширшими за нижні). Щоб визначити висоту верхніх елементів кріплення, необхідно виміряти відстань від нижнього кріплення, включно з висотою самої сітки, і додати 1 см. За такими розмірами бажано встановити верхні елементи.

Кріплення для нижньої частини сітки повинні бути розташовані на 1,5 см нижче від віконного отвору. Щоб зафіксувати рамку, варто спочатку вставити її у верхні кріплення, а потім потягнути до себе та опустити на нижні кишеньки.

Корисна порада: щоб не пошкодити віконну раму, слід вибирати зет-подібні елементи кріплення. Додатковою перевагою тримачів є те, що вони кріплять сітку з внутрішнього боку вікна, тому з вулиці їх зняти практично неможливо. Такий спосіб фіксації дозволяє знімати москітку на зимовий період. Кишеньки є більш економічним варіантом. Якщо ви вирішили демонтувати систему, то кріплення за допомогою кишеньок лишає дірки від шурупів на віконній рамі.

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