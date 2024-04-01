Какие цветы стоит посадить сейчас, чтобы радовали цветением все лето

Цветы, которые нужно посадить уже сейчас, чтобы цвели целое лето

Какие цветы нужно и можно посадить уже сейчас (не испугающиеся заморозков – весенних возвратов холода), рекомендуют специалисты.

Космея (Cosmos bipinnatus)

Космея привлекает своим деликатным, похожим на ромашку цветением в оттенках розового, белого и пурпурного, является фаворитом среди садоводов из-за легкости в выращивании культуры и обильного цветения.

Посейте семена космеи в хорошо дренированную почву на солнечном месте и все лето наблюдайте, как эти изящные цветы качаются на ветру, привлекая бабочек и пчел в сад.

Космея

Настурция (Tropaeolum majus)

Настурция, известная своими жизнерадостными цветами и свисающими листьями, добавляет ярких цветов грядкам, бордюрам и клумбам. Посейте семена настурции в апреле на солнечном или частично затененном месте

Настурция

Душистый горошек (Lathyrus odoratus)

Цветок известен своим волшебным ароматом и нежными гофрированными соцветиями, является квинтэссенцией фаворитов в садах.

Посейте семена душистого горошка во влажную, хорошо дренированную почву, обогащенную компостом, обеспечивая опору для его усиков, чтобы они обвивались вокруг них, когда они растут.

Цветы будут наполнять воздух своим сладким ароматом.

Душистый горошек

Подсолнечник (Helianthus annuus)

Конечно, невозможно обойтись без подсолнечника – символа лета и солнечного света. Подсолнечник обязательно украсит любой сад своими высокими стеблями и веселым золотистым цветением.

Посейте семена подсолнечника непосредственно в землю на солнечном месте с плодородной, хорошо дренированной почвой.

Подсолнечник

Календула (Calendula officinalis)

Календула ценится за свои яркие, похожие на ромашку цветы и лечебные свойства.

Посейте семена календулы во влажную, хорошо дренированную почву на солнечном или частично затененном месте и наслаждайтесь их веселым цветением в течение всего сезона. Цветы календулы не только радуют глаз, но и привлекают в сад полезных насекомых, что делает их ценным дополнением к любой садовой экосистеме.

Календула

Читайте также: