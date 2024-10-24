Какие прически были самыми популярными в СССР: теперь таких никто не делает

Какfz была мода на стрижки и прически в СССР, когда из средств для укладки был только лак, намертво склеивавший локоны.
В советские времена было мало уходовой косметики для волос, женщины пользовались подручными средствами, иногда даже достаточно опасными для локонов. Поэтому довольно часто были проблемы с волосами – ломкость, сухость и выпадение. Однако это не останавливало советских модниц, в ход шло все, что помогало сделать модную прическу. Рассказываем, какие были самые популярные прически в СССР, ссылаясь на материал OBOZ.UA.
Безудержная завивка
В настоящее время эта процедура также довольно популярна, однако современные модницы имеют в своем арсенале кучу средств по уходу за локонами. Поэтому кудри имеют естественный и совершенный вид. Во времена СССР женщины не могли и мечтать о нормальном уходе, а сама жидкость для завивки была настолько агрессивной, что просто выжигала волосы. И в результате образовывались не милые кудри, а гнездо с прядями, с которыми было сложно что-то сделать.
Гаврош
Эту стрижку носили как женщины, так и мужчины, сейчас бытует осовремененный вариант такой прически. Пряди в этой стрижке выглядели небрежно, немного взъерошены. Главной ее особенностью было то, что на макушке торчали волосы и придавали объем. По замыслу парикмахеров, эта прическа должна была подчеркивать небрежность и совершенно не требовала укладки. Однако без средств по уходу за волосами стрижка обычно выглядела неухоженно.
"Одуванчик"
Современные красотки могут себе позволить кучу разнообразных причесок на короткие волосы, ведь есть укладочные средства. В арсенале советских женщин были только бигуди и лак, намертво склеивавший волосы. Поэтому обладательницы коротких стрижек на ночь накручивали локоны на бигуди, а утром сбивали кудри и фиксировали лаком. Потому и получалась прическа, очень похожая на одуванчик.
Бабетта
В 60-х годах в Европе была модной стрижка бабетта. Длинные волосы собирали на макушке и укладывали в объемный валик, для этого использовались специальные парикмахерские инструменты. У советских женщин под рукой были платки, чулки, консервные банки – все это оставалось внутри прически как каркас, потом такой «шедевр» фиксировался тем же лаком.
Советский сессон
Эта прическа принадлежит авторству выдающегося британского парикмахера Видала Сасуна. Он разработал стрижки с четкими геометрическими линиями. При правильном уходе локоны даже не нужно было фиксировать лаком. В Советском Союзе так стали называть каре и стрижка выглядела довольно прилично, по сравнению с другими странными прическами.
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