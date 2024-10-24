Какие прически были самыми популярными в СССР: теперь таких никто не делает

Какfz была мода на стрижки и прически в СССР, когда из средств для укладки был только лак, намертво склеивавший локоны.

В советские времена было мало уходовой косметики для волос, женщины пользовались подручными средствами, иногда даже достаточно опасными для локонов. Поэтому довольно часто были проблемы с волосами – ломкость, сухость и выпадение. Однако это не останавливало советских модниц, в ход шло все, что помогало сделать модную прическу. Рассказываем, какие были самые популярные прически в СССР, ссылаясь на материал OBOZ.UA.

Безудержная завивка

Какие прически были популярны в СССР / Фото: pixabay.com

В настоящее время эта процедура также довольно популярна, однако современные модницы имеют в своем арсенале кучу средств по уходу за локонами. Поэтому кудри имеют естественный и совершенный вид. Во времена СССР женщины не могли и мечтать о нормальном уходе, а сама жидкость для завивки была настолько агрессивной, что просто выжигала волосы. И в результате образовывались не милые кудри, а гнездо с прядями, с которыми было сложно что-то сделать.

Гаврош

Какие прически были популярны в СССР / Фото: pixabay.com

Эту стрижку носили как женщины, так и мужчины, сейчас бытует осовремененный вариант такой прически. Пряди в этой стрижке выглядели небрежно, немного взъерошены. Главной ее особенностью было то, что на макушке торчали волосы и придавали объем. По замыслу парикмахеров, эта прическа должна была подчеркивать небрежность и совершенно не требовала укладки. Однако без средств по уходу за волосами стрижка обычно выглядела неухоженно.

"Одуванчик"

Какие прически были популярны в СССР / Фото: pixabay.com

Современные красотки могут себе позволить кучу разнообразных причесок на короткие волосы, ведь есть укладочные средства. В арсенале советских женщин были только бигуди и лак, намертво склеивавший волосы. Поэтому обладательницы коротких стрижек на ночь накручивали локоны на бигуди, а утром сбивали кудри и фиксировали лаком. Потому и получалась прическа, очень похожая на одуванчик.

Бабетта

Какие прически были популярны в СССР / Фото: pixabay.com

В 60-х годах в Европе была модной стрижка бабетта. Длинные волосы собирали на макушке и укладывали в объемный валик, для этого использовались специальные парикмахерские инструменты. У советских женщин под рукой были платки, чулки, консервные банки – все это оставалось внутри прически как каркас, потом такой «шедевр» фиксировался тем же лаком.

Советский сессон

Какие прически были популярны в СССР / Фото: Freepik

Эта прическа принадлежит авторству выдающегося британского парикмахера Видала Сасуна. Он разработал стрижки с четкими геометрическими линиями. При правильном уходе локоны даже не нужно было фиксировать лаком. В Советском Союзе так стали называть каре и стрижка выглядела довольно прилично, по сравнению с другими странными прическами.

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