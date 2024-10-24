Які зачіски були найпопулярнішими в СРСР: тепер таких ніхто не робить

Якою була мода на стрижки та зачіски в СРСР, коли із засобів для укладки був лише лак, який намертво склеював локони.

В радянські часи було мало доглядової косметики для волосся, жінки користувалися підручними засобами, іноді навіть досить небезпечними для локонів. Тому досить часто мали проблеми з волоссям – ламкість, сухість та випадіння. Однак це не зупиняло радянських модниць, в хід ішло усе, що допомагало зробити модну зачіску. Розповідаємо, які були найпопулярніші зачіски в СРСР, посилаючись на матеріал OBOZ.UA.

Нестримна завивка

Які зачіски були популярними в СРСР / Фото: pixabay.com

Наразі ця процедура також доволі популярна, однак сучасні модниці мають у своєму арсеналі купу засобів для догляду за локонами. Тому кучері мають природний і довершений вигляд. В часи СРСР жінки не могли й мріяти про нормальний догляд, а сама рідина для завивки була настільки агресивною, що просто випалювала волосся. І в результаті утворювалися не милі кучері, а гніздо із пасом, з якими було складно щось зробити.

Гаврош

Які зачіски були популярними в СРСР / Фото: pixabay.com

Цю стрижку носили як жінки, так і чоловіки, наразі побутує осучаснений варіант такої зачіски. Пасма у цій стрижці мали недбалий, трохи скуйовджений вигляд. Головною її особливістю було те, що на маківці стирчало волосся і додавало об’єму. За задумом перукарів, ця зачіска мала підкреслювати недбалість і абсолютно не вимагала укладки. Однак без засобів для догляду за волоссям стрижка зазвичай мала недоглянутий вигляд.

"Кулька"

Які зачіски були популярними в СРСР / Фото: pixabay.com

Сучасні красуні можуть собі дозволити купу різноманітних зачісок на коротке волосся, адже є засоби для укладки. В арсеналі радянських жінок були лише бігуді й лак, який намертво склеював волосся. Тому власниці коротких стрижок на ніч накручували локони на бігуді, а вранці збивали кучері й фіксували лаком. Тому й виходила зачіска, дуже схожа на кульбабку.

Бабетта

Які зачіски були популярними в СРСР / Фото: pixabay.com

У 60-х роках в Європі була модною стрижка бабетта. Довге волосся збирали на маківці та укладали в об’ємний валик, для цього використовувалися спеціальні перукарські інструменти. У радянських жінок під рукою були хустки, панчохи, консервні банки – це все залишалося всередині зачіски як каркас, потім такий «шедевр» фіксувався тим же лаком.

Радянський сессон

Які зачіски були популярними в СРСР / Фото: Freepik

Ця зачіска належить авторству видатного британського перукаря Відала Сасуна. Саме він розробив стрижки з чіткими геометричними лініями. За правильного догляду локони навіть не треба було фіксувати лаком. В Радянському Союзі так стали називати каре і стрижка мала досить пристойний вигляд, у порівнянні з іншими дивакуватими зачісками.

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