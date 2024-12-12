Каскад и пикси уже не в моде: три стильные стрижки, которые станут хитами 2025 года

В 2025 году каскад и пикси сходят с вершин модного олимпа, уступая место стильным и более универсальным вариантам. Главными тенденциями этого года будут простота, текстура и мягкие линии. Такие прически не требуют сложных укладок, но в то же время выглядят роскошно и совершенно. Если вы хотите обновить свой образ, обратите внимание на три стильные стрижки, которые будут в тренде и станут настоящими хитами в следующем году.

Боб с удлиненными прядями

Какие стрижки станут хитами 2025 года

Боб – это одна из самых популярных стрижек последних лет, в 2025 году она остается в тренде, однако будет обладать осовремененными чертами. В новом сезоне в моде будет удлиненный боб с акцентом на асимметричность. Это универсальная прическа, которая подойдет как для прямых, так и для волнистых волос. Особенность этой стрижки – удлиненные пряди спереди, что придает образу легкости и элегантности одновременно. Такой боб идеально подходит для женщин, которые хотят выглядеть стильно, но без лишней экстравагантности.

Короткая текстурированная стрижка

Какие стрижки станут хитами 2025 года / Фото: Фото из открытых источников

Если вы хотите кардинально изменить образ, но не готовы к суперкоротким стрижкам типа пикси, обратите внимание на короткую текстурированную прическу. Такой вариант станет идеальным для женщин, стремящихся в образе к легкости и игривости. Техника стрижки подразумевает небрежность прядей, за счет чего достигается эффект объема и омоложения. Эту прическу легко адаптировать под любой тип лица и структуру волос, поэтому ее можно считать универсальной.

Градуированная стрижка с эффектом легких волн

Какие стрижки станут хитами 2025 года / Фото: pixabay.com

Градированная стрижка в 2025 году снова возвращается на модный олимп в обновленном варианте. Теперь она выглядит более мягкой и женственной с эффектом легкой волны. Такая стрижка создает визуальный объем и помогает скорректировать овал лица. На волнистых локонах она выглядит особенно совершенным, придавая образу легкости и романтичности. Эта стрижка идеально подходит для женщин, которые хотят выглядеть стильно и ухоженно, не тратя много времени на укладку локонов.

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